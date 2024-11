Spotify met fin aux applications pirates sur Android

Spotify vient de frapper un grand coup contre le piratage en désactivant « Spotify Mod », une application Android qui permettait d'accéder illégalement aux fonctionnalités Premium du service de streaming musical.

Depuis quelques jours, les utilisateurs de cette version modifiée de l'application officielle se retrouvent dans l'impossibilité d'accéder à leurs playlists, leurs morceaux sauvegardés ou même d'écouter de la musique. Cette action semble avoir été orchestrée directement par Spotify pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses qui contournaient les restrictions de la version gratuite.

Si certains utilisateurs tentent de trouver de nouvelles versions modifiées fonctionnelles, des experts mettent en garde contre les risques liés au téléchargement de ces APK alternatifs, souvent infectés par des logiciels malveillants. Cette situation représente un danger réel pour la sécurité des données personnelles des utilisateurs.

Spotify tourne la vis contre les pirates

Cette offensive intervient à quelques jours du lancement très attendu de « Spotify Wrapped 2024 », le récapitulatif annuel des écoutes qui génère traditionnellement un fort engagement sur les réseaux sociaux. Certains observateurs suggèrent que ce timing n'est pas anodin, Spotify souhaitant probablement rediriger les utilisateurs vers l'application officielle avant cet événement majeur.

Pour rappel, l'utilisation de ces applications modifiées constitue une violation des conditions d'utilisation de Spotify. Le service propose déjà une version gratuite, certes avec des limitations comme la présence de publicités et des restrictions sur le nombre de passages de morceaux, mais légale et sécurisée. Pour les utilisateurs souhaitant profiter de l'expérience complète, Spotify propose actuellement des offres promotionnelles attractives sur son abonnement Premium, incluant notamment trois mois d'essai gratuit dans plusieurs régions. Mais, on le rappelle, il vous faudra payer davantage pour essayer l’audio sans perte.

La vague de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), Reddit et Instagram, témoigne de l'ampleur du phénomène. De nombreux utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements de leur application le 26 novembre, alors que les versions officielles continuaient de fonctionner normalement sur Android, iOS et le web. Spotify n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle concernant cette opération de grande envergure contre le piratage. Et vous, votre application Spotify crackée s’est elle récemment mise à dysfonctionner ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.