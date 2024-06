Spotify : l’audio sans perte arrive très bientôt, et on sait déjà à quel prix

Après des années de rumeurs et de spéculations, le service de streaming audio sans perte tant attendu de Spotify pourrait enfin voir le jour, mais attendez-vous à un prix élevé.

Selon un récent rapport de Bloomberg, le géant du streaming musical Spotify s'apprête à lancer une formule « super premium » qui promet un son haute fidélité et des outils innovants de création de listes de lecture adaptés aux préférences de chaque utilisateur.

Comme il fallait s’y attendre, la nouvelle formule de Spotify devrait coûter beaucoup plus cher que les offres existantes de l'entreprise. Le rapport suggère que le nouveau plan pourrait coûter au moins 5 dollars de plus par mois que les abonnements actuels de Spotify, ce qui se traduit par une majoration d'environ 40 % en moyenne.

Spotify HiFi serait enfin prêt à sortir

Pour les abonnés Premium de Spotify aux États-Unis, qui ont récemment vu leurs frais mensuels passer à 11,99 dollars, le volet sans perte pourrait potentiellement faire grimper leurs frais mensuels entre 16 et 17 dollars. Cette hausse substantielle des prix devrait faire réfléchir certains utilisateurs, surtout si l'on considère que des concurrents comme Apple Music et Amazon Music offrent déjà le streaming audio sans perte dans le cadre de leurs plans premium standard, pour un prix d'environ 10 dollars par mois.

Cependant, Spotify semble miser sur une combinaison unique de fonctionnalités pour justifier le coût plus élevé et gagner des abonnés. En plus de la qualité audio sans perte, le nouveau niveau introduira des outils innovants de création et de curation de listes de lecture capables de générer des mix musicaux personnalisés adaptés à des activités, des dates et des périodes spécifiques de l'année.

Ces listes de lecture adaptatives s'appuieront sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les habitudes d'écoute et les préférences de chaque utilisateur, offrant ainsi des expériences musicales de plus en plus personnalisées et adaptées au fil du temps. Spotify s'est déjà essayé à la curation musicale personnalisée avec des fonctionnalités telles que « Spotify DJ », mais le nouveau volet promet de porter ce concept à de nouveaux sommets.

Il faudra attendre que le nouvel abonnement soit officiellement lancé pour comprendre vraiment si la hausse de prix est justifiée ou non. D'ici là, les amateurs de musique et les audiophiles devront toujours se tourner vers les services qui proposent déjà de l’audio « lossless ».