Deezer et UMG vont s’attaquer à la fraude et changer de modèle pour mieux rémunérer les artistes

Deezer veut changer le modèle économique qui fait que les artistes les plus écoutés sur la plateforme obtiennent la plus grande part du gâteau du streaming musical. La compagnie met en place un nouveau système d’attribution, conçu en collaboration avec UMG.

Deezer a signé un accord avec Universal Music, le poids lourd mondial de l’industrie, qui contrôle plus de 95 % du marché de la musique et qui est présent dans plus de 60 pays. Celui-ci met en place un nouveau système de redistribution des royalties basé sur les écoutes individuelles qui devrait permettre de mieux rémunérer les talents émergents.

Le système de redistribution actuel favorise les artistes les plus écoutés sur les services de streaming musical tels que Deezer. Ils touchent une somme proportionnelle au nombre d’écoutes globales, et peu importe si vous écoutez les Pixies à longueur de journée ou que seul le son de la Vaporwave rythme vos journées. En définitive, le montant de votre abonnement à Deezer, Spotify et autre Apple Music sera principalement reversé aux vedettes les plus « mainstream ». Une étude statistique menée en 2020 avait ainsi révélé que seuls 10 % des artistes touchent plus de 1000 € par an.

Deezer va combattre la fraude et mieux rémunérer les « petits » artistes

Les dirigeants de Deezer souhaitent retourner cette logique, et faire en sorte que si vous n’écoutez que Vitaa, par exemple, le montant correspondant de votre abonnement ne sera attribué qu’à elle. Cette approche centrée sur les artistes vise à se concentrer sur les « artistes professionnels (qui ont au minimum 1 000 streams par mois avec au moins 500 auditeurs uniques), afin de les rémunérer plus équitablement ». Par ailleurs, les pontes d’UMG ont reconnu qu’il existe un problème de fraude chez Spotify comme chez Deezer.

Sur le blog de Deezer, Michael Nash, un responsable d’UMG, déclare : « l’objectif du modèle centré sur l’artiste est d’atténuer les dynamiques qui risquent de noyer la musique dans une mer de bruit et de s’assurer que nous soutenons et récompensons mieux les artistes à tous les stades de leur carrière, qu’ils aient 1 000 fans, 100 000 ou 100 millions […] La fraude sera combattue de manière agressive ».