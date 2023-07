Spotify veut rattraper Apple Music en proposant des clips vidéo sur son application

Spotify envisagerait d'inclure des clips vidéo de vos chansons préférées sur son service de musique en streaming. Une telle fonctionnalité permettrait à Spotify de rattraper son retard sur l’un de ses plus grands rivaux : Apple Music.

Selon Bloomberg, Spotify est actuellement en discussion avec des partenaires potentiels pour étudier la faisabilité de l'introduction de clips vidéo sur son application. En plus des chansons classiques, les utilisateurs pourraient ainsi visionner les vidéos de leurs artistes préférés, sans devoir changer de plateforme.

Apple Music dispose déjà d'un vaste catalogue de vidéos musicales, la plateforme même lancé il y a quelques années une chaîne dédiée aux clips fonctionnant 24 heures sur 24. Cependant, malgré les efforts d'Apple, de nombreux amateurs de musique ont encore tendance à se tourner vers YouTube lorsqu'ils recherchent des vidéos musicales, mais cela pourrait changer grâce à Spotify.

Spotify veut des clips vidéo entiers sur sa plateforme

Pour l'instant, l'offre vidéo de Spotify se limite à des podcasts, de brefs clips de 30 secondes qui permettent aux artistes de parler de leur travail, et des GIF en boucle de 10 secondes qui accompagnent les chansons.

L'entreprise a bien introduit un flux avec des fonctionnalités rappelant TikTok en début d'année, mais il se concentre principalement sur la découverte de musique et de podcasts plutôt que sur le visionnage de vidéos. Spotify avait d’ailleurs déjà tenté d'intégrer du contenu télévisuel, notamment des clips de Comedy Central et d'ESPN, mais n'avait pas réussi à s'imposer de manière significative.

Ce qui est sûr, c’est que l'ajout de vidéos musicales pourrait renforcer le fil d'accueil de Spotify, en attirant les amateurs de musique loin des autres plateformes telles que YouTube, Instagram et TikTok. L'entreprise chercherait actuellement d'autres sources de revenus, et les vidéos pourraient bien aider la plateforme à consolider sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel.

En attendant d’en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité, on vous rappelle que Spotify travaille aussi sur l’introduction d’une offre premium avec qualité lossless, également conçue pour s’attaquer à Apple Music.