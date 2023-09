Un malware infecte Chrome sur les smartphones Xiaomi, les Galaxy Watch 5 reçoivent une mise à jour surprise de One UI Watch 5, Microsoft ajoute enfin une fonctionnalité indispensable à Outlook pour le Web, c’est l’heure du récap !

Dans l’actualité de la technologie de ce lendemain de rentrée scolaire, on retiendra que vraiment personne n'est à l’abri des hackers. Des criminels utilisent Spotify pour blanchir de l’argent sale en Suède, des pirates ont exploité un PC sous Windows 7 pour voler des données secrètes à l’armée britannique, et une étude de PrivacyTutor nous apprend que 70 % des VPN enfreignent allègrement le RGPD, la loi censée protéger notre vie privée. Dans ce contexte, la mésaventure qui frappe certains possesseurs de smartphones Xiaomi est à peine étonnante…

Des milliers de smartphones Xiaomi sont infectés par un adware

Des utilisateurs indiens de smartphones Xiaomi ont rapporté que leur appareil a été infecté par le malware Mintnav. Nous vous expliquons dans cet article comment vous débarrasser rapidement de cette application inopportune.

En savoir plus — Xiaomi : un malware infecte Chrome chez de nombreux utilisateurs, voici comment s’en débarrasser

Samsung surprend les possesseurs de Galaxy Watch 5 avec cette mise à jour basée sur Wear OS 4

Si Samsung vient de lancer les Galaxy Watch 6 et 6 Pro, les montres connectées un peu plus anciennes n’ont pas été oubliées par le géant coréen. Ce dernier gratifie ainsi les Galaxy Watch 5 d’une mise à jour de One UI 5 qui propose, entre autres nouveautés, une tuile Batterie et des contrôles plus granulaires pour les appels.

À lire — Les Galaxy Watch 5 reçoivent One UI Watch 5, la nouvelle mise à jour basée sur Wear OS 4

Microsoft dote enfin Outlook sur le Web de cette fonction indispensable

C’est une fonction indispensable à quiconque passe sa journée devant un écran, et dans un navigateur plus spécifiquement. Pourtant, les utilisateurs de la version en ligne d’Outlook n’en bénéficiaient pas jusqu’à maintenant. La firme de Redmond s’est enfin décidée à implémenter la traduction automatique dans la version Web de son client email, il était temps.

Lire la suite — Microsoft offre enfin cette fonctionnalité incontournable aux utilisateurs d’Outlook pour le Web