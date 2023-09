Spotify : afficher les paroles pourrait bientôt devenir payant

Afficher les paroles d'une chanson sur Spotify pourrait bien devenir payant dans un avenir proche. En effet, plusieurs utilisateurs américains ont constaté que les textes de certains titres étaient soudainement bloqués derrière un paywall. Pour en profiter, il faut souscrire impérativement à Spotify Premium.

A l'image de Deezer ou Amazon Music, Spotify propose depuis 2021 une fonctionnalité Paroles ou “Lyrics” dans la langue de Molière. Grâce à cet outil très pratique, on peut découvrir en temps réel les paroles d'une chanson et éviter de faire du yaourt sur Flowers de Miley Cirus.

Toutefois, un certain nombre d'utilisateurs a repéré un changement inquiétant sur l'application. Depuis quelques temps, les paroles des chansons sont maintenant bloquées derrière un paywall. Alors que le texte devrait s'afficher en temps normal, une notification surgit à la place : “Appréciez les paroles sur Spotify Premium”, suivie d'un lien pour s'abonner à la formule.

Un simple test d'après Spotify

Autant dire que la nouvelle est loin de faire l'unanimité chez les utilisateurs de la plateforme. Pas de panique toutefois d'après Spotify, il s'agit d'un simple test. “Chez Spotify, nous menons régulièrement un certain nombre de tests, dont certains finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d'autres ne servent qu'à tirer des enseignements importants”, a assuré CJ Stanley, responsable de la communication de Spotify.

Il poursuit : “En accord avec nos pratiques habituelles, nous testons cela sur un nombre limité d'utilisateurs au sein de deux marchés”. Notons que Spotify n'a donné aucune précision supplémentaire sur le nombre d'utilisateurs concernés, sur les marchés en question ou encore sur la durée du test.

Que retenir de ce test ? Qu'il est indéniable que Spotify cherche de nouvelles manières pour pousser les utilisateurs à payer et à s'abonner à son offre Premium. Il faut dire que l'application a essayé ces dernières années de diversifier ses activités, en se positionnant notamment sur le marché des livres audio et des podcasts. Finalement, ces nouvelles conquêtes se sont avérées très peu lucratives pour la plateforme.

De fait, on comprend aisément pourquoi Spotify cherche à ajouter des fonctionnalités inédites à sa formule Premium (sa principale source de revenus). D'un côté, cela permet à l'entreprise de rendre son abonnement plus attractif pour les nouveaux venus. De l'autre, cela lui permet lui offre un argument supplémentaire pour justifier la récente augmentation du prix de la formule Premium. A nos yeux toutefois, faire des paroles n'est pas la meilleure option. Spotify devrait plutôt se concentrer sur la sortie de la qualité lossless, que l'on attend toujours.

Source : The Verge