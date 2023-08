IPTV : la Premier League durcit le ton, il n’y aura pas de discussion avec les pirates

Le plus important championnat de football anglais, la Premier League, annonce vouloir en finir avec le piratage des retransmissions sportives. L'institution se renforce en interne pour chasser les sites illégaux.



Est-ce que la Premier League, championnat de football anglais, et les pirates qui permettent de voir les matchs sans payer peuvent trouver un terrain d'entente ? Ne sortez pas de feuille, ce n'est pas un sujet de philosophie, mais une question posée par un podcast sobrement intitulé “The Pirates vs The Premier League“, lancé par 2 journalistes. Elle a obtenu une réponse indirecte par le biais d'un article paru sur le Financial Times. Disons que la discussion autour d'une table n'est pas pour tout de suite.

Kevin Plumb, avocat général pour la Premier League, donne le ton en parlant des pirates : “On ne les sous-estime pas. Ils sont très sophistiqués maintenant. C'est toujours difficile de trouver des personnes en ligne”. L'évolution des systèmes de piratage des retransmissions sportives ont poussé l'institution à s'adapter. En interne, la Premier League a monté une équipe d'avocats, d'enquêteurs et d'analystes en protection de contenus chargée de trouver les sites illégaux, les supprimer et punir leur propriétaires.

La Premier League renforce son équipe pour traquer les sites qui retransmettent illégalement les matchs

La récente sanction exemplaire pour les créateurs d'un gros service pirate au Royaume-Uni n'est qu'un avant-goût de ce qui attend celles et ceux qui se risqueraient à monter un système similaire. La Premier League souhaite traquer les services pirates et leurs utilisateurs partout. “On est passé du bar aux adolescents dans leur chambre aux familles qui regardent dans leur salon, et ça devient alors une vraie priorité pour nous”, précise Kevin Plumb.

Lire aussi – IPTV : la Ligue de football professionnel obtient le blocage des sites pirates

Ce durcissement de la politique anti-piratage de la Premier League survient alors qu'elle se prépare à mettre aux enchères les droits de diffusion de sa compétition sportive. En février dernier, 3,9 millions d'habitants du Royaume-Uni regardaient du sport illégalement, selon l'Office de la Propriété Intellectuelle du pays. Difficile de dire si la démonstration de force aura un impact. En Italie, la loi censée mettre fin au piratage des matchs de football n'a pour l'instant servi à rien.