SpaceX prend cette décision radicale pour protéger les habitants après des chutes de débris venus de l’espace

SpaceX fait face à des critiques croissantes concernant les débris de ses vaisseaux Dragon, retrouvés sur le sol américain et canadien. Pour garantir la sécurité des habitants, la compagnie d'Elon Musk a décidé de modifier ses zones de récupération et ses procédures.

Cela fait déjà plusieurs années que SpaceX a révolutionné le transport spatial avec ses vaisseaux Dragon, utilisés pour des missions cargo et habitées vers la Station spatiale internationale. Cependant, ces dernières ont laissé derrière elles des débris imprévus qui représentent un danger potentiel pour les populations terrestres. Face à cette situation, l’entreprise est contrainte de revoir ses protocoles de sécurité pour éviter de nouvelles chutes de débris sur des zones habitées.

À la fin du mois de juillet, SpaceX a annoncé un changement important dans ses opérations de récupération de ses vaisseaux Dragon. Jusqu'à présent, les modules de ces derniers étaient récupérés près des côtes de la Floride, mais cette proximité avec des zones habitées a conduit à une augmentation inquiétante de débris retombant sur le sol américain et canadien. Les autorités locales ont exprimé leurs inquiétudes après la découverte de plusieurs fragments de grande taille, certains mesurant plus d’un mètre, en Caroline du Nord et en Saskatchewan. Un habitant de la Floride a même récemment porté plainte contre la NASA après qu’un débris spatial a détruit sa maison en avril dernier.

SpaceX retourne dans l'océan Pacifique pour éviter les chutes de débris dangereux

Les débris retrouvés proviennent principalement du coffre des vaisseaux Dragon, un module non pressurisé qui se sépare de la partie habitable avant la rentrée dans l'atmosphère. Bien que ce dernier soit censé se désintégrer complètement en réentrant sur Terre, certains fragments parviennent cependant à atteindre le sol. Pour résoudre ce problème, SpaceX a décidé de revenir à ses anciennes pratiques, en faisant amerrir ses modules dans l'océan Pacifique, loin des zones habitées.

En parallèle, la NASA et SpaceX ont convenu de ne plus inclure dans le coffre des éléments volumineux de l'ISS susceptibles de ne pas brûler intégralement lors de la rentrée atmosphérique. Cette décision vise à minimiser le risque de chutes de débris potentiellement dangereux. En outre, la modification de la zone d'amerrissage des vaisseaux Dragon devrait réduire les risques pour les populations et permettre à la société de continuer ses missions tout en assurant une meilleure sécurité pour les habitants des zones concernées.

Source : SpaceX