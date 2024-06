Un debris de l’espace detruit sa maison, il attaque la NASA en justice

Un habitant de la Floride poursuit la NASA après qu'un morceau de débris spatial provenant de la Station spatiale internationale (ISS) a endommagé sa maison. La famille demande une compensation pour les dégâts subis.

En avril dernier, une maison en Floride a été frappée par un morceau de débris spatial de 0,72 kg, causant d'importants dommages. Son propriétaire Alejandro Otero, le propriétaire, a découvert un trou dans son toit causé par cet objet. Bien heureusement, son fils, qui était présent au moment de l'impact, n'a pas été blessé.

Ce débris provenait d'un cargo spatial de 2,9 tonnes largué par l'ISS il y a trois ans. Ce dernier contenait des batteries en nickel-hydrure vieillissantes. Il était censé se désintégrer en entrant dans l'atmosphère. Cependant, un imprévu a empêché que ce processus se complète, et une partie de celui-ci a survécu à la rentrée et s’est écrasé sur la maison d'Otero.

La NASA n’est pas responsable des dommages causés par ses débris spatiaux sur le sol américain

L'incident a poussé Otero à engager une action en justice contre la NASA pour obtenir des compensations pour les dommages subis. La famille Otero, représentée par l'avocate Mica Nguyen Worthy, demande une indemnisation pour le stress et l'impact de l'événement sur leur vie. Worthy a bien sûr expliqué que, bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, l'incident aurait pu être catastrophique si le débris avait atterri quelques centimètres plus loin. La maison a subi des dommages importants, et la famille a été fortement perturbée par l'incident.

Mais cette situation juridique est complexe. En effet, selon le traité de la Convention sur la responsabilité spatiale des années 1970, la NASA serait responsable des dommages causés par ses débris spatiaux à l'étranger. Cependant, la législation n'est pas aussi claire pour les incidents survenus sur le sol américain.

L'avocate de la famille Otero a demandé à la NASA d'appliquer les mêmes standards de responsabilité aux citoyens américains qu'aux résidents étrangers. L’agence spatiale américaine, qui doit répondre à la réclamation dans les six mois, a déclaré en avril qu'elle restait engagée à opérer de manière responsable en orbite basse pour minimiser les risques pour les personnes sur Terre. En indemnisant la famille Otero, ce serait donc la première fois que l’agence compense des dommages causés par des débris spatiaux sur le sol américain !