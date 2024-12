Sony WH-CH720N : plus abordable que le WH-1000XM5, le casque sans fil est sous la barre des 80 €

Si vous recherchez un bon casque sans fil à un prix abordable, le Sony WH-CH720N est en ce moment sous la barre des 80 € grâce à une réduction presque 50%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE (DARTY)

Au lieu de 150 €, le casque Sony WH-CH720N est actuellement à 79,99 €, ce qui correspond à une réduction de 47%. Il est donc quasiment à moitié prix pour les fêtes de fin d'année. C’est une bonne affaire pour ceux qui souhaitent s'offrir un casque de qualité pour moins de 100 €.

Il est beaucoup plus abordable que le Sony WH-1000XM5 qui s’affiche au prix de 329 € chez la plupart des marchands. Le WH-CH720N est ainsi quatre fois moins cher.

Et si vous le voulez forcément avant Noel, vous pouvez choisir l’option de retrait en magasin chez la Fnac ou Darty sous une à deux heures. Et pour les adhérents du programme Fnac+, il est possible de vous faire livrer d’ici demain si vous commandez aujourd’hui.

Sony WH-CH720N : un son de qualité à un prix attractif

S’il ne bénéficie pas des mêmes finitions premium que le XM5, le WH-CH720N reste un casque confortable et très léger puisqu’il ne pèse que 192 grammes. C’est aussi un casque à réduction de bruit active qui offre une isolation efficace.

Pour ce qui est de la qualité de son, vous pouvez compter sur la signature Sony avec une écoute équilibrée sur toutes les fréquences. Pour ce qui est des codecs, le casque reste sur les classiques SBC et AAC, mais est compatible avec la technologie DSEE de Sony (Digital Sound Enhancement Engine) qui améliore le rendu des fichiers audio compressés.

Pour le reste, le casque Sony WH-CH720N offre une bonne autonomie. Comptez jusqu’à 50 heures sans la réduction de bruit active et jusqu’à 35 heures avec la réduction de bruit. Il suffit par ailleurs de 3 minutes de charge pour vous redonner une marge d’une heure d’écoute supplémentaire.