Sony WH-1000XM4 : le successeur du XM3 meilleur casque avec réduction de bruit du marché arrive !

Le Sony WH-1000XM4, l’héritier du célèbre WH-1000XM3, continue de faire parler de lui. Le nouveau casque audio à réduction de bruit active serait capable de se connecter à plusieurs appareils à la fois, de détecter les voix de votre entourage (et d’adapter ses réglages en conséquence) et de s’adapter à votre position. On fait le point sur les dernières informations disponibles sur l’un des casques les plus attendus de l’année.

Nos confrères de XDA Developers ont fouillé dans le code de l’APK de l’application Sony Headphones Connect, l’application compagnon qui permet de personnaliser les réglages du casque WH-1000XM3. Le média y a découvert plusieurs indices concernant les nouveautés de son successeur, le WH-1000XM4.

Smart Talking, connexion Bluetooth multi-points…Découvrez les nouveautés du Sony WH-1000XM4

D’après les trouvailles de XDA, le casque de Sony serait capable de se connecter à plus d’un appareil à la fois. Sony permettra de switcher rapidement d’un terminal à l’autre sans devoir déconnecter le Bluetooth à chaque fois. Sur le WH-1000XM3, il est indispensable de déconnecter l’appareil du casque avant de le reconnecter à un autre. Vous pourrez désormais passer du smartphone à votre PC d’un seul clic.

De plus, le WH-1000XM4 serait équipé d’une fonctionnalité intitulée « Smart Talking ». Concrètement, le casque va désactiver la réduction de bruit active et ainsi permettre à l’utilisateur de percevoir les bruits ambiants quand des voix sont détectées. L’utilisateur pourra ainsi entendre la conversation sans devoir ôter son casque. Après quelques secondes sans réaction de l’usager, la réduction de bruit sera réactivée. La durée de la période pendant laquelle l’annulation du bruit est désactivée peut être configurée via l’application compagnon. De même, la sensibilité de l’option dépend entièrement des choix du propriétaire. Selon XDA, Sony laissera régler la sensibilité entre « automatique, élevé ou faible ».

Le casque va modifier certains paramètres audio automatiquement en fonction de votre position géographique, collectée via Google Maps. Concrètement, Sony va permettre aux utilisateurs de configurer des réglages prédéfinis en fonction de leur position. Si vous vous rendez à la bibliothèque par exemple, le casque activera automatiquement la réduction de bruit. Enfin, le casque serait équipé d’une nouvelle technologie permettant d’améliorer la qualité d’un fichier audio, DSEE Extreme. Une version précédente de cette fonctionnalité est déjà déjà intégrée au XM3.

Côté design, Sony opterait pour un casque très similaire à son prédécesseur. Des photos volées publiées par XDA il y a quelques semaines abondent dans le même sens (voir ci-dessus). Le WH-1000XM4 serait disponible dans les coloris noir, argent et blanc. Que pensez-vous des nouveautés embarquées ? Le casque de Sony va-t-il devancer le Bose 700 ou le Airpods Studio dans les cartons d’Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : XDA Developers