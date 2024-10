Sony WH-1000XM4 : l’excellent casque chute à son prix le plus bas !

Le Sony WH-1000XM4 figure aujourd’hui encore comme une référence en matière de casque à réduction de bruit active. En effet, c’est un modèle qui a réussi l’exploit d’être quasiment parfait. Et bonne nouvelle, il est passé à son prix le plus bas pour les Jours Flash Prime. Vous pouvez ainsi les avoir à seulement 217 € alors qu’ils étaient à 379 € à leur sortie.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les Jours Flash Prime se déroulent les 8 et 9 octobre 2024. Durant cette très courte période, Amazon casse le prix de nombreux produits high-tech. Voici un bon plan qui devrait vous plaire si vous cherchez un bon casque à prix accessible. L’incroyable Sony WH-1000XM4 est actuellement à son prix le plus bas. Durant quelques heures, vous pouvez l’acheter à 217 €. Pour un casque haut de gamme, reconnu pour sa réduction de bruit active impeccable, c’est tout simplement à ne pas manquer ! Cette offre est réservée aux abonnés Prime. Vous n’êtes pas encore membre ? Amazon propose une offre d’essai de 30 jours sans engagement.

Au fil des années, Sony a réussi à se placer comme la marque de référence en matière de casques à réduction de bruit active. Le WH-1000XM4 embarque le puissant processeur HD QN1 qui vous permet d’avoir un son exceptionnel, à la fois riche et équilibré. Le casque capte en temps réel les bruits extérieurs pour les rendre parfaitement inaudibles.

Le Sony WH-1000XM4 vous donne aussi la possibilité de choisir précisément l’intensité de la réduction de bruit avec 20 niveaux disponibles. Le mode « Quick Attention » permet d’écouter clairement tout ce qui se passe autour de vous sans avoir à retirer le casque. C’est particulièrement pratique dans une gare par exemple pour entendre les annonces.

Ce modèle haut de gamme est doté d’un capteur de proximité très pratique qui détecte lorsque vous le portez ou non. Ainsi, si vous enlevez votre casque, votre musique se met automatiquement en pause. Les commandes tactiles sont parfaitement réactives et intuitives.

Confortable à porter et léger, le Sony WH-1000XM4 est facile à transporter puisqu’il peut se plier pour prendre moins de place. Enfin, côté autonomie, vous profitez de plus de 30 heures d’écoute en une seule charge. Et si jamais vous n’avez plus de batterie, vous pouvez retrouver 5 heures d’utilisation en 10 minutes de charge.

Même si le WH-1000XM4 n’est pas le modèle le plus récent de Sony, ce casque reste aujourd’hui encore un très bon choix. Et à ce prix, c’est une aubaine !

