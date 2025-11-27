Sony WH-1000 XM4 : pour le Black Friday, l’excellent casque Sony profite d’une grosse réduction !

Le Sony WH-1000XM4 est à un très bon prix à l’occasion du Black Friday. Pour la dernière ligne droite du grand événement bon plan de cette fin d’année, l’excellent casque sans fil est disponible pour près de la moitié de son prix initial.

Le casque Sony WH-1000XM4 reste une valeur sûre, malgré l’arrivée de ses successeurs. Il est encore l’une des références du marché en matière de casque à réduction de bruit active. Alors qu’il fallait compter 380 € pour l’acheter au départ, il est disponible en ce moment sous la barre des 200 € dans le cadre du Black Friday chez Boulanger.

Le Sony WH-1000XM4 est affichée à 199 € très exactement. Pour rappel, son prix conseillé actuel est de 269 €. Vous bénéficiez donc d’une réduction de près de 30%, voire plus en prenant comme référence son prix initial.

C’est un excellent rapport qualité prix, d’autant que le casque sans fil n’a rien perdu de ses atouts, et ce, bien que Sony propose désormais le modèle XM6 qui, pour rappel a été lancé récemment à 400 €.

Sony WH-1000XM4 : le casque est à son prix le plus bas pour le Black Friday

Les casques Sony sont réputés pour leur excellent profil sonore, un rendu riche et équilibré, capable de satisfaire la majorité des utilisateurs. Le WH-1000XM4 offre par ailleurs une, réduction de bruit active de grande qualité qui s’appuie sur le processeur QN1 très performant. De quoi vous immerger profondément dans vos morceaux, même dans des environnements très bruyants comme dans les transports.

La réduction de bruit est réglable sur 20 niveaux. A vous de trouver le parfait équilibre en l’isolement et le contact avec votre environnement. Le casque est par ailleurs compatible avec le Hi-Res Audio ainsi qu'avec l'audio spatial (360°) et les connexions Bluetooth multipoint.

Enfin, il a une autonomie allant jusqu'à 30 heures avec la réduction de bruit active, ce qui offre un temp d’écoute très confortable.