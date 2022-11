Sony va faire le ménage sur le PlayStation Store, de nombreux jeux vont disparaître

Sony aurait commencé à sévir contre les “shovelware” du PlayStation Store en mettant en place de nouvelles règles de contenu destinées à éliminer les jeux de mauvaise qualité de sa vitrine numérique.

Sony a un problème majeur sur le PlayStation Store, puisque de nombreux jeux sont considérés comme « indésirables ». Certains titres sont développés dans le seul but de générer de l’argent pour les développeurs, au détriment de l’expérience utilisateur.

Sony a non seulement les jeux indésirables dans sa ligne de mire, mais la société s'attaque également aux trophées platine trop faciles à obtenir et aux jeux reskinés. Dans le premier cas, les développeurs sortent un jeu très court avec 53 trophées accessibles en seulement quelques minutes, dans le but d’inciter les joueurs à acheter le titre. Dans le second, il s’agit de jeux modifiés très similaires à la version d’origine, ce qui pose évidemment un gros problème.

Sony va faire disparaître de nombreux jeux du PS Store

Selon Dex.Exe, PlayStation a envoyé une lettre à ses développeurs dans laquelle elle déclare qu'elle va mettre en œuvre de nouvelles politiques pour empêcher la distribution de « spam » ou de « contenu répétitif ». La lettre décrit le désir de PlayStation de s'assurer que ses clients peuvent trouver ce qu'ils recherchent sur la plateforme.

Sony va donc supprimer plusieurs catégories de jeu sur le PlayStation Store, dont par exemple les jeux de type « jumping ». Il existe actuellement des dizaines de jeux de ce type sur le PlayStation Store, dont la seule différence, du moins à première vue, est l'objet qui saute. On retrouve donc par exemple Jumping Burger, le Jumping Pumpkin, le Jumping Taco, et même le Jumping Tofu.

PlayStation recommande aux développeurs concernés de regrouper ces jeux en une seule expérience pour éviter de tomber sous le coup de nouvelles sanctions. Si le même développeur est averti et sanctionné à plusieurs reprises, il peut même se voir interdire l'ajout de contenu ou être purement et simplement banni.

Le palmarès de platines d'un joueur peut souvent paraître impressionnant, mais il arrive parfois que sa collection de trophées soit complétée par des jeux du type de ceux que PlayStation tente de réprimer. Les excès devraient donc être de plus en plus rares à l’avenir si Sony arrive à mettre en place sa nouvelle politique sur sa boutique. Quoi qu’il en soit, cela pourrait permettre à Sony d’améliorer son image, après avoir été accusé d’arnaquer les joueurs l’été dernier.