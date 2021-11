Sony travaille sur une manette PlayStation pour jouer avec son smartphone

Sony a déposé un brevet qui décrit une manette PlayStation spécialement dédié aux smartphones. La marque japonaise lorgne depuis un moment sur le jeu mobile et l’arrivée d’une telle manette pourrait rentrer dans une stratégie de plus grande ampleur.

Des manettes dédiées aux mobiles, il y en a un sacré paquet. Certaines reprennent même le concept « Switch », c’est-à-dire un pad en deux parties qui viennent entourer l’écran d'un smartphone. C’est le principe de la Razer Kishi, par exemple. Mais Sony pourrait sortir une manette de ce type dans le futur.

C’est un brevet repéré par le site Video Games Chronicle qui nous met la puce à l’oreille. Il a été déposé par branche japonaise de Sony Interactive Entertainment (SIE). Les schémas sont assez explicites : il s’agit d’un Pad PS4 adapté pour un usage mobile. Plus encore, le brevet décrit aussi une détection de mouvements, de quoi s’adapter aux jeux de la console.

Sony veut sortir une manette PlayStation dédiée au jeu mobile

A noter que les manettes PS5 sont déjà compatibles avec les smartphones via Bluetooth, mais cette nouvelle version pourrait apporter plus de confort à l’utilisateur nomade. Toutefois, rien ne nous indique que Sony va sortir un tel produit à l’avenir. Un brevet déposé n’est pas synonyme de concrétisation.

A lire aussi – Test PS5 : temps de chargement de folie, performances de jeu inédites, Sony change la donne

Mais l’existence de ce brevet entre dans la logique de l’ambition affichée de Sony pour le monde mobile. On peut imaginer une manette officielle pour smartphone afin de jouer en Remote Play, voire directement dans le cloud, à l’instar de l’application Xbox de Microsoft. Plus encore, Sony a d’ores et déjà exprimé sa volonté d’adapter ses grosses licences en jeux mobiles. Pour le moment, on ne sait pas quelles formes ces déclinaisons vont prendre, mais on peut imaginer des jeux poussés qui auraient besoin de se jouer à la manette… d’où l’existence d’un pad officiel pour mobile.

La première pierre à ce vaste édifice sera WipEout Rush, version mobile de l’auguste jeu de course futuriste prévu à la fois pour iOS et Android dans le courant de l’année 2022. Reste à savoir quand la manette mobile sera officiellement présentée, si elle est présentée un jour. En tout cas, nous allons suivre de très près l’évolution du dossier.

Source : VGC