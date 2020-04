Sony offre des jeux PS4, Amazon France ferme ses entrepôts et Apple dévoile l’iPhone SE, le récap

Sony a décidé d’offrir des jeux PS4 aux gamers pendant le confinement. En parallèle, Amazon a été contraint de fermer ses entrepôts en France pendant 5 jours et Apple a finalement dévoilé l’iPhone SE, son nouvel iPhone abordable. On fait le point sur l’actualité d’hier.

Confinés jusqu’au 11 mai 2020, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Play At Home : Sony offre des jeux PS4 (Uncharted et Journey gratuits) pour le confinement

Sony vient d’annoncer la mise en place du programme Jouer à la maison (Play At Home). L’initiative va permettre aux joueurs d’installer gratuitement des jeux sur leur console pendant le confinement.  Les premiers jeux offerts dans le cadre du programme Play At Home sont Uncharted – The Nathan Drake Collection et Journey. On vous invite à télécharger les titres via le Playstation Store entre le jeudi 16 avril 2020 et le mercredi 6 mai 2020.

Lire : Sony lance Play at Home et offre des jeux PS4

Amazon ferme en France tous ses entrepôts pendant 5 jours

Saisi par le syndicat SUD, premier syndicat des salariés d’Amazon France, le tribunal judiciaire de Nanterre a contraint Amazon de fermer tous ses entrepôts en France pendant la crise sanitaire. La firme de Jeff Bezos a rapidement accepté de fermer tous ses entrepôt situés sur le territoire français pendant une durée de cinq jours. Sans surprise, le groupe a mis au chômage partiel les employés des centres de distribution.

Lire : Amazon France ferme ses centres jusqu’au 20 avril 2020

 Apple présente l’iPhone SE 2020, un smartphone démodé à partir de 489 €

Après plusieurs reports, Apple a finalement levé le voile sur l’iPhone SE . Très similaire à l’iPhone 8, il  est équipé d’un écran LCD compact de 4,7 pouces et d’un lecteur d’empreintes digitales Touch ID. Le smartphone se distingue par l’intégration du SoC Apple A13, le même chipset que celui des iPhone 11. Côté photo, le nouvel iPhone profite d’un capteur unique de 12 MP (f/1,8) à l’arrière. Les précommandes seront ouvertes le vendredi 17 avril. Orienté milieu de gamme, l’iPhone SE nouvelle génération est proposé au prix de départ de 489 € en France.

Lire : tout savoir de l’iPhone SE 2020