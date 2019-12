Sony n’arrive pas à construire de capteurs photos assez vite pour répondre à la demande

Sony n’arrive pas à construire des capteurs photo assez vite. C’est en tout cas ce qu’avancent nos confrères du site Bloomberg dans un article publié le 25 décembre 2019. Malgré des cadences infernales et des usines en activité 24h sur 24h et 7 jours sur 7, l’entreprise ne parvient pas à satisfaire les demandes des constructeurs de smartphones. Pour rappel, Sony détient 50% de parts de marché dans ce domaine, et fournit notamment l’intégralité des capteurs photo des récents iPhone.

Malgré l’échec commercial du Xperia 1 et la chute des ventes globales de smartphones du constructeur, Sony lutte pour répondre à la demande massive de ses clients en capteur photo. Comme le rapportent nos confrères du site Bloomberg, l’entreprise est débordée face à un carnet de commandes qui ne désemplit pas, et ceux malgré des usines en activité 24h/24h et 7j/7. C’est la seconde année consécutive que la firme nippone est contraint de maintenir sa chaîne de production en flux tendu.

« À en juger comment les choses se passent, même après tous ces investissements dans l’extension de nos capacités de productions, il se peut que ce ne soit pas encore suffisant« , admet Terushi Shimizu, responsable de la division semi-conducteur de Sony. Rien que cette année, la société a doublé ses investissements dans ce secteur d’activité, avec plus de 280 milliards de yens, soit 2,1 milliards d’euros, et prévoit d’ailleurs d’ouvrir une nouvelle usine en 2021 à Nagasaki au Japon.

La division semi-conducteur au beau fixe

En 2019, il n’est pas rare de voir des smartphones équipés d’un triple capteur photo comme l’iPhone 11 Pro (Sony produit l’intégralité des capteurs photo des smartphones de la marque à la pomme) ou le Huawei Mate 20 par exemple. Certains appareils affiche même 5 capteurs à l’arrière, à l’instar du Xiaomi Mi Note 10. Voilà pourquoi malgré des ventes mondiales de smartphones en chute libre en 2019, Sony continue à vendre des capteur photo dans des quantités insensées.

« L’appareil photo est devenu le plus grand différenciateur pour les marques de smartphones et tout le monde veut que ses photos et ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux soient belles », expliquait Masahiro Wakasugi, analyste pour Bloomberg Intelligence. Le semi-conducteur est le marché le plus rentable de Sony, juste derrière la branche Playstation. L’entreprise annonce une augmentation de 18% du chiffre d’affaire de la division semi-conducteur en 2020, pour un total plutôt ahurissant de plus de 8 milliards d’euros.

Source : Bloomberg