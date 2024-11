Sony arrête la production d’un accessoire PlayStation gratuit, vous avez jusqu’à cette date pour le demander

Très bientôt, un accessoire PlayStation jusqu'ici distribué gratuitement par Sony ne sera plus fabriqué. Vous pouvez le demander dans l'intervalle, mais ne tardez pas à le faire.

Si on connaît surtout Sony pour ses très populaires consoles de jeux vidéo PlayStation, il ne faut pas oublier que depuis son entrée dans le secteur, l'entreprise japonaise s'est essayée à d'autres supports. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas rencontré le même succès. On pense notamment au casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Après un premier modèle en demi-teinte, le PS VR2 ne fait pas beaucoup mieux et le constructeur cesse finalement de le produire.

L'absence de compatibilité entre les jeux PS VR1 et 2 n'a pas aidé, de même que l'impossibilité d'utiliser nativement la première version du casque avec une PS5. Le problème vient du fait que l'appareil de 2016 utilise un système de captation des mouvements basé sur la lumière, là où la 2e itération se sert de caméras intégrées. Heureusement, Sony propose depuis 2020 un adaptateur permettant de brancher un PS VR1 à une PS5. Et ce gratuitement, mais plus pour longtemps.

N'attendez pas pour demander cet accessoire PlayStation gratuit, Sony arrête sa production

Une petite phrase a été ajoutée sur la page dédiée à l'adaptateur : “À partir du 26 novembre 2024, ou jusqu'à épuisement des stocks, l'adaptateur de la caméra PlayStation ne sera plus disponible“. Le message est clair. Passée cette date, il n'y a plus aucune garantie que Sony puisse vous fournir l'accessoire comme elle fait depuis 4 ans maintenant.

À l'heure où nous publions cet article, il vous reste environ 2 semaines pour demander l'envoi gratuit de l'adaptateur. Pas de panique si vous ne savez pas comment faire, il suffit de suivre notre tutoriel. Notez que cette fin de production ne signe pas forcément la mort définitive des casques de réalité virtuelle estampillés Sony. Pas plus tard qu'en juin dernier, la firme a dévoilé un adaptateur permettant de brancher le PS VR2 à un PC. Une possibilité appréciable, même si elle se fait au prix de la perte de plusieurs fonctionnalités. C'est toujours mieux que rien cela dit.

Source : TorrentFreak