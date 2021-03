Sonic 2 est enfin en production, le réalisateur partage la première photo

Le tournage de Sonic 2 a commencé. Son réalisateur Jeff Fowler a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en postant une photo de sa chaise de metteur en scène. Le film est prévu pour le 8 avril 2022, avec des personnages similaires au premier opus.

Malgré son court passage en salle et la très forte polémique autour du look de son personnage principal, le Sonic, Le Film a été un succès indiscutable. Paramount n’a donc surpris personne en annonçant sa volonté de produire un deuxième volet à la saga, tant on connaît la propension des studios américains à capitaliser sur leurs licences fortes. Ce dernier a par ailleurs remis le même réalisateur aux manettes, Jeff Fowler, afin d’assurer la continuité entre les deux opus.

C’est ce dernier qui a annoncé le démarrage aujourd’hui de la production du film. Sur son compte Twitter, le réalisateur a posté une photo de sa chaise, accompagnée de la mention « Lumières, caméras, hérisson. La production de Sonic the Hedgehoc 2 commence aujourd’hui ! ». On lui souhaite une post-production un peu moins chaotique que la précédente.

Lights, camera, hedgehog. Production on Sonic the Hedgehog 2 starts TODAY! #SonicMovie2 pic.twitter.com/UsIgtZqn3s — Jeff Fowler (@fowltown) March 16, 2021

Sonic, Le Film 2 sortira en salles le 8 avril 2022

Pour rappel, le premier film avait l’objet d’une polémique de grande envergure sur les réseaux sociaux lors de la diffusion de sa bande-annonce. Le design de Sonic, très éloigné de celui des jeux originaux, avait entraîné une vague de contestation de la part des fans, forçant le studio à reprendre depuis le début la modélisation du personnage. Le tir a finalement été rectifié après, on l’imagine, de très longues heures de travail, pour obtenir le résultat qu’on lui connaît aujourd’hui.

On ne connaît pas encore le scénario de ce nouvel opus. En revanche, on sait déjà qu’une grande partie du casting original sera présente à l’écran. On peut ainsi compter sur le retour de Jim Carrey (Dr Robotnik), Ben Schwartz (Sonic), James Marsden (Tom) et Tika Sumpter (Maddie). D’après la scène post-générique du premier film, on devrait également voir apparaître Tails, compagnon de longue date du hérisson bleu. La sortie au cinéma de Sonic 2 est prévue pour le 8 avril 2022.