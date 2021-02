Sonic the Hedgehog 2 : le film sortira le 8 avril 2022 au cinéma

Sonic the Hedgehog 2, le deuxième opus des aventures du célèbre hérisson, sortira au cinéma le 8 avril 2022. Dans la foulée de l'annonce, Paramount Pictures, le studio de production du film, a levé le voile sur le logo de la suite.

Diffusé dans les salles obscures en février 2020, juste avant les mesures de confinement contre le Covid-19, “Sonic, le film” a rapidement rencontré un solide succès commercial. Le jour de son lancement, le long métrage a engrangé 58 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. Il s'agit du meilleur démarrage jamais enregistré pour une adaptation de jeu vidéo.

Fort logiquement, Paramount Pictures a rapidement annoncé la création d'une suite. Dès juillet dernier, le studio américain annonçait l'arrivée d'un second métrage consacré à Sonic pour l'année 2022. La firme dévoilait même une date de sortie préliminaire : le 8 avril 2022.

Paramount Pictures tease l'arrivée de Tails dans Sonic the Hedgehog 2

Après une année 2020 chaotique pour l'industrie cinématographique, Paramount Pictures a confirmé la date de sortie de la séquelle. Le studio a même en ligne une courte vidéo teaser dévoilant le logo officiel du film. Le métrage est sobrement intitulé : Sonic the Hedgehog 2. En France, il n'est pas impossible que le film s'appelle plutôt “Sonic, le film 2”.

Le logo confirme la présence de Tails (ce qui signifie “queue” en français) dans le film. En effet, le “2” du titre est affublé d'une queue similaire à celle du célèbre renard. Pour les néophytes, Tails est un personnage de la franchise Sonic apparu en 1992 sur Game Gear et Master System. La même année, les joueurs sont invités à incarner le renard dans un jeu sur la Megadrive. Enfin, on notera que la mélodie utilisée dans le teaser est inspirée de la Emerald Hill Zone, un niveau du jeu Sonic the Hedgehog 2 sur Megadrive. Le titre du film est probablement une référence au jeu vidéo.

Sonic the Hedgehog 2 sera réalisé par Jeff Fowler, déjà réalisateur du premier opus. Le scénario est confié à Pat Casey et Josh Miller. Pour l'heure, on ignore si Jim Carrey sera de retour dans le rôle du méchant Dr Robotnik.