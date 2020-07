Sonic 2 : la suite est officielle, le film sortira en avril 2022

Le film Sonic 2 a été officialisé ! La suite du long-métrage sorti en début d’année arrivera dans les salles en 2022. Dans le même temps, la Paramount a également annoncé de nouvelles dates de sorties pour ses long métrages qui ont été impactés par la crise du coronavirus.

Le hérisson bleu reviendra dans les salles obscures. La Paramount vient en effet d’officialiser la mise en chantier de Sonic 2, qui a même déjà une date de sortie. Le film sortira le 8 avril 2022 aux Etats-Unis. Le réalisateur du premier volet, Jeff Fowler, sera de retour aux manettes. Ben Schwartz, qui prête sa voix au héros, sera également de la partie. En revanche, on ne sait pas encore si James Marsden et surtout Jim Carrey, la vraie star de l’oeuvre, seront au rendez-vous, mais nous pouvons miser dessus.

Le film Sonic est sorti en début d’année et s’est montré plutôt correct, contre toute attente. Il cumule ainsi 63% de critiques positives sur Rotten Tomatoes et 93% en note utilisateur. Avec ce produit, la Paramount a engrangé 300 millions de dollars de recettes, mais cet élan a été coupé net par la pandémie de coronavirus. Il n’a même pas eu le temps de sortir dans certains pays. Néanmoins, cela reste un joli succès qui a poussé le studio à mettre cette suite en chantier.

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

La journée des reports

La Paramount a annoncé Sonic 2, mais a dans le même temps annoncé un chamboulement de son calendrier à cause du coronavirus. Ainsi, Sans un Bruit 2, qui devait sortir en mars (la campagne marketing avait d’ailleurs été lancée) arrivera finalement en avril 2021. Top Gun 2, prévu pour décembre, sortira en juillet 2021.

La Paramount n’est pas seule dans ce cas, puisque Disney a aussi réorganisé ses sorties. Les suites d’Avatar sont ainsi décalées d’un an chacun et sortiront fin 2022, 2024, 2026 et 2028. Même chose pour les prochains Star Wars, maintenant prévus pour 2023 et 2025 et 2027. Mulan a lui été repoussé à une date indéterminée. Du côté de Warner Bros, c’est Tenet de Christopher Nolan, qui devait sortir en août, qui a vu sa sortie reportée aux calendes grecques.