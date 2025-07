Son Pixel 6a s’enflamme pendant la nuit, il se réveille dans son lit en feu

Un propriétaire de Pixel 6a a eu la peur de sa vie lorsqu'il s'est réveillé à côté de son smartphone en feu. Les flammes s'étaient propagées aux drasp du lit dans lequel il dormait.

Être réveillé en pleine nuit par un gros bruit n'est jamais agréable. Encore endormi, on s'imagine tout un tas de choses : quelqu'un est entré chez nous, la TV ou la machine à laver a explosé… Quelle que soit la vraie raison, elle n'est probablement pas une bonne nouvelle. Mais il y a encore pire, par exemple être tiré de son sommeil par une odeur de brûlé. C'est ce qui est arrivé à un internaute répondant au pseudonyme de footymanageraddict sur Reddit.

Son cas n'est malheureusement pas unique puisqu'elle met en scène un smartphone qui prend feu sans raison. En l’occurrence un Pixel 6a de Google. Cela aurait pu très mal finir puisque contrairement à la majorité des histoires similaires, l'incendie s'était propagé aux draps dans lesquels dormait la personne. Il y a heureusement eu plus de peur que de mal.

Un Pixel 6a prend feu spontanément et met en danger son propriétaire

“J'ai été réveillé par une odeur nauséabonde et un bruit assourdissant. Le feu avait déjà commencé et j'ai réussi à jeter le téléphone sur le carrelage en le tirant par le câble. Il était posé à moins de 40 cm de ma tête, sur ma table de nuit. Les draps ont pris feu. Ma climatisation (un climatiseur au sol) était endommagée en surface par l'incendie. J'ai eu mal à la gorge toute la journée à cause des fumées que j'ai inhalées“, lit-on sur Reddit.

La mention du câble laisse penser que le smartphone était branché à son chargeur pendant la nuit, ce qui n'est pas recommandé. D'après la discussion, il s'agissait d'un chargeur 45W. Ce n'est pas la première fois qu'un Pixel 6a de Google prend feu.

La firme de Mountain View a depuis imposé une mise à jour limitant les performances de la batterie, comme elle l'a fait avec le Pixel 4a avant lui. Problème : l'internaute dont le mobile est parti en flamme avait installé ce correctif. Au moment de publier cet article, il est toujours en attente d'une réponse de Google.