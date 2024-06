Belle affaire à saisir sur le Nothing Phone (2a) à l'occasion des soldes d'été 2024 ! L'un des derniers smartphones de la marque britannique passe sous les 300 euros par l'intermédiaire d'un code promo que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Poursuivons notre route des bons plans avec ce nouveau deal consacré aux soldes d'été 2024. En ce mercredi 26 juin uniquement, Rakuten a décidé de baisser le prix du Nothing Phone (2a). Depuis la boutique officielle Boulanger, le smartphone disponible dans un coloris noir est à 299,99 euros au lieu de 329,99 euros. Pour information, la réduction de 30 euros se fait avec le code RAKUTEN30 qui doit être saisi pendant l'étape du panier.

Pour rappel, le Phone (2a) de Nothing a été lancé au début du mois de mars 2024. C'est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une résolution de 394 ppp. Le téléphone est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 7200 Pro et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 45 watts. Le tout fonctionne avec système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche Nothing OS.

Du côté de l'APN, il est possible de profiter d'un double capteur principal de 50 + 50 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la connectivité de l'appareil se compose de la norme Wi-Fi 6 (ax), du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS.