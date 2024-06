Soldes d’été AliExpress : nouvelle baisse de prix sur la Xiaomi Pad 6 !

À l'occasion des soldes d'été, AliExpress propose une myriade de réductions allant jusqu'à 70%, ainsi que des codes promo irrésistibles. Découvrez comment profiter de cette aubaine pour vous équiper à des prix imbattables, notamment avec la Xiaomi Mi Pad 6, disponible à prix mini !

Profiter de la tablette Xiaomi Pad 6 à prix mini

Les soldes d'été chez AliExpress sont enfin là, et elles ne déçoivent pas ! Jusqu'au 23 juin, le site de vente en ligne offre des réductions allant jusqu'à 70% sur une large gamme de produits. En plus de ces remises généreuses, AliExpress propose de nombreux codes promo pour maximiser vos économies :

FRSS04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat (ou PHONAND04)

FRSS08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat (ou PHONAND08)

FRSS12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat (ou PHONAND12)

FRSS18 pour 18€ de remise dès 129€ d'achat (ou PHONAND18)

FRSS25 pour 25€ de remise dès 179€ d'achat (ou PHONAND25)

FRSS40 pour 40€ de remise dès 269€ d'achat (ou PHONAND40)

FRSS80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat (ou PHONAND80)

C'est le moment idéal pour renouveler vos équipements ou vous faire plaisir sans vous ruiner. Cette période de soldes représente en effet une occasion en or pour réaliser des achats à prix cassés. AliExpress, déjà connu pour ses prix compétitifs, se surpasse en offrant des réductions additionnelles grâce à ces codes promo. Que vous cherchiez de l'électronique, des vêtements, des accessoires ou des gadgets pour la maison, ces soldes vous permettront de réaliser des économies substantielles.

Et parmi les offres phares de ces soldes, la Xiaomi Mi Pad 6 se distingue. Grâce aux réductions et au code promo SSFR40, cette tablette est disponible à un prix imbattable de 229,7 €. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à s'équiper d'une tablette performante sans se ruiner.

Xiaomi Mi Pad 6 : la tablette haut de gamme à prix imbattable

La Xiaomi Mi Pad 6 est une tablette polyvalente et performante, idéale pour une utilisation quotidienne. Dotée d'un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, elle offre une qualité d'image exceptionnelle pour la lecture, le streaming et les jeux.

Sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 860, assurant fluidité et rapidité, même pour les applications les plus gourmandes. Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, elle offre amplement d'espace pour vos fichiers et applications, tout en permettant une multitâche sans ralentissement.

Son autonomie est un autre point fort, grâce à une batterie de 8720 mAh qui permet une utilisation prolongée sans avoir besoin de recharger constamment. Ajoutez à cela un design élégant et léger, et vous obtenez une tablette parfaite pour une utilisation nomade ou sédentaire.

Tout savoir sur la Xiaomi Pad 6 chez AliExpress

Les soldes d'été chez AliExpress sont une opportunité exceptionnelle pour faire le plein de bonnes affaires. Que ce soit avec les réductions jusqu'à 70% ou les nombreux codes promo disponibles, il y a de quoi satisfaire tous les besoins et tous les budgets. Et avec des offres exclusives comme la Xiaomi Mi Pad 6 à seulement 229,7 €, il serait dommage de ne pas en profiter. Rendez-vous sur AliExpress avant le 23 juin pour bénéficier de ces incroyables réductions et faire de véritables économies.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.