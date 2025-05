Switch 2 : l’astuce de Nintendo pour préserver la batterie

La Switch 2 va laisser le choix aux joueurs : soit une autonomie complète, soit une autonomie légèrement rognée, mais pour préserver l'état de la batterie sur le long-terme.

La Nintendo Switch 2 est un produit coûteux, il est donc normal que les joueurs exigent qu'elle soit durable. On espère d'ailleurs que le constructeur va régler les problèmes de Joy-Con drift sur cette génération. Mais sur ce genre d'appareil, l'un des premiers composants à souffrir est souvent la batterie.

Sur son application Nintendo Today, Big N a partagé une vidéo expliquant que la Switch 2 dispose d'une option pour préserver l'état de santé de la batterie sur le long-terme. Dans les paramètres de la console portable, les utilisateurs pourront activer une option limitant la charge de l'accumulateur à environ 90 % de sa capacité maximale, permettant de freiner sa dégradation cycle de charge après cycle de charge.

Une option pour améliorer l'endurance de la batterie sur la Switch 2

Cette fonctionnalité “réduit la durée pendant laquelle le système peut être utilisé lorsqu'il est débranché, mais peut aider à réduire la perte de capacité de la batterie au fil du temps”, explique Nintendo. Car oui, c'est la contrepartie, l'autonomie de la Switch 2 sera forcément plus faible si tout le potentiel de la batterie n'est pas exploité. En fonction de vos habitudes de jeu, ce sera à vous de déterminer s'il va dans votre intérêt d'activer ou non cette option. Rappelons que l'autonomie de la Switch 2 est a priori plus faible que celle de la Switch 1, malgré une batterie plus imposante.

Nintendo Switch 2 has an option to stop charging the battery at ~90% 🎮 This is to reduce battery deterioration 🔋 pic.twitter.com/ytqPfl5dKO — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 12, 2025

C'est la première fois que Nintendo va intégrer une telle fonctionnalité à l'un de ses produits. L'idée n'est par contre pas du tout nouvelle et s'impose même de plus en plus dans l'industrie de la tech. On la voit notamment sur nos smartphones, qu'il s'agisse de mobiles Android ou d'iPhone. Généralement, le système propose de limiter la recharge de la batterie à 80 % de sa capacité pour ne pas l'endommager. La réduction de la puissance de charge est une autre fonction populaire pour éviter que la batterie ne se dégrade, mais cela concerne surtout les appareils compatibles avec des chargeurs très puissants. La Switch 2 ne devrait pas offrir une telle option.