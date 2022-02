Facebook et Snapchat sont persuadés que TikTok est un exemple à suivre pour les réseaux sociaux

À l’occasion de leurs bilans financiers respectifs, Facebook et Snapchat ont tous deux fait référence à TikTok comme un véritable exemple à suivre. Le réseau social chinois a en effet envahi le marché ces deux dernières années, et ses concurrents n’ont d’autres choix que de proposer des fonctionnalités similaires pour ne pas perdre leurs utilisateurs.

L’histoire des réseaux sociaux ne semble être qu’un éternel recommencement. À chaque nouvel arrivant qui révolutionne le marché, le reste se voit obligé de le copier. Instagram avait créé la surprise en 2017 en intégrant le même système de Stories que Snapchat. Aujourd’hui, c’est au tour de TikTok de bousculer les habitudes et d’obliger les leaders à s’adapter. C’est ainsi qu’Instagram a récemment mis l’accent sur les Reels, au risque de déplaire aux utilisateurs plus âgés, et que Snapchat propose depuis les Spotlights.

Il faut dire que la menace est réelle pour les géants du secteur, tandis que TikTok est devenu fin 2021 le site le plus visité au monde, détrônant au passage Google. Le réseau social est également l’application la plus téléchargée sur Android et iOS de l’année. Il est donc urgent de réagir pour la concurrence, et Evan Spiegel, PDG de Snapchat, semble en avoir bien conscience. Lors de son bilan financier pour le dernier trimestre, la firme a notamment souligné l’engouement de ses utilisateurs pour son dernier format inspiré de son rival chinois.

Le format des vidéos TikTok envahit les réseaux sociaux

« C’est dans la continuité de la tendance que nous avons observée tout au long de la pandémie, et la publication et le visionnage des Stories par utilisateur actif quotidien ne sont pas revenus aux niveaux d’avant la pandémie », a ainsi déclaré Evan Spiegel. « Bien que nous ayons l’espoir que notre communauté revienne un jour au visionnage de Stories tel que nous l’avons observé avant la pandémie, nous nous concentrons sur l’innovation dans nos offres de contenu pour mieux servir notre communauté aujourd’hui. »

Le PDG n’en dévoile pas plus sur les formats de contenu en question, mais on imagine aisément que l’idée est de continuer à s’inspirer de TikTok. En outre, ce dernier a également noté que certains créateurs Snapchat disposent d’ores et déjà de séries récurrentes sur la plateforme. De son côté, Mark Zuckerberg est bien obligé d’établir le même constat, expliquant que « les gens ont beaucoup de choix sur la façon dont ils veulent passer leur temps, et des applications comme TikTok se développent très rapidement ». Le bilan financier de Meta a été pour le moins décevant, affichant une perte d’un million d’utilisateurs et chute de 23 % de son action à la bourse.

Source : The Verge