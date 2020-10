Snapchat s’attaque à TikTok avec Sounds, le top pour ajouter de la musique à tous vos Snaps

Les réseaux sociaux se sont toujours copiés les uns sur les autres pour rester dans la course. Snapchat révolutionne le partage de contenu avec la story ? Facebook et Instagram reprennent l’idée à leur sauce. Tik Tok débarque et casse tous les records de popularité ? Snapchat reprend le concept en lançant Sounds, une fonctionnalité qui permet d’ajouter des chansons provenant d’un immense catalogue à ses Snaps.

La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont été les premières à la tester, le reste du monde (du moins, les utilisateurs d’iOS) peuvent enfin en profiter. Snapchat a enfin lancé Sounds, sa nouvelle fonctionnalité pour concurrencer Tik Tok qui permet d’ajouter de la musique dans les Snaps. Jusqu’à alors, les utilisateurs pouvaient seulement partager des chansons présentes sur Spotify. Ils peuvent désormais personnaliser leur contenu en ajoutant un des millions de titres présents dans le catalogue de l'application, obtenu grâce aux partenariats qu’elle a formés avec Warner Group Music, Universal Music, Merlin et bien d’autres.

Que le Snap soit posté en story ou directement envoyé à un ami, les utilisateurs pourront retrouver le nom de l’artiste, de la chanson et la pochette de l’album. À cela s’ajoute la possibilité de jouer le morceau en entier sur Spotify, Apple Music ou Soundcloud. Snapchat a cependant précisé que cette dernière option n’était pas disponible pour la totalité du catalogue.

La firme a peut-être trouvé là un moyen efficace de répondre à son rival chinois, qui pour l’heure permet seulement d’écouter un extrait du titre utilisé. « La musique rend la création de vidéos et la communication plus expressives. C’est un moyen plus personnel de partager de la musique avec vos amis les plus proches », a-t-elle ajouté avant d’annoncer la possibilité d’ici quelque temps de créer ses propres sons.

Snapchat peut-il vraiment concurrencer Tik Tok ?

S’il y a quelques mois, Instagram copiait Snapchat en intégrant les messages qui s’autodétruisent, on dirait bien que le vent a changé de cap. Popularisée par Tik Tok et reprise dans la foulée par Reels, la possibilité d’ajouter de la musique sur des vidéos courtes est la grande tendance du moment.

Bien qu’elle soit utilisée par 90% des 13-24 ans (soit plus que Facebook, Messenger et Instagram réunis), l'application Snapchat n’a pas pu ignorer la flamboyante arrivée de l’application chinoise sur le marché. Avec YouTube qui a récemment officialisé Shorts spécifiquement pour concurrencer Tik Tok, le petit fantôme jaune était à la traîne.

Pour assurer son succès, Snapchat a fait appel à Justin Bieber et Benny Blanco pour offrir l’exclusivité de leur nouveau titre « Lonely » à ses utilisateurs. L’entreprise n’a pour l’heure pas encore donné de date de déploiement sur Android.