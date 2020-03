Instagram copie encore Snapchat : bientôt les messages qui s’auto-détruisent

À son tour, Instagram va bientôt accueillir les messages qui s’auto-détruisent comme dans Snapchat. Facebook compte bien ajouter la fonctionnalité à son réseau social. Les messages éphémères d’Instagram fonctionneront toutefois de manière différente. Explications.

Après les Stories, Instagram va bientôt proposer les messages éphémères, une autre fonctionnalité inspirée de Snapchat. L’information a été confirmée par le réseau social après avoir été dévoilée comme d’habitude par Jane Manchun Wong, une spécialiste de l’ingénierie inversée dont les fuites font office de paroles d’évangile.

Le développement est encore à ses débuts, mais Wong s’est appuyé sur les informations issues du code source pour créer une première démo de la fonctionnalité prévue pour la messagerie Instagram Direct. Celle-ci marche assez différemment des messages éphémères tels qu’on les connait actuellement sur Snapchat.

Contrairement à Snapchat, il ne sera pas possible de définir un délai au bout duquel les messages s’auto-suppriment, comme Facebook l’expérimente aussi dans WhatsApp actuellement. La fonctionnalité s’inspire davantage du mode secret de Telegram ou encore de Messenger. En d’autres termes, il sera possible d’ouvrir une nouvelle conversation dans un mode sécurisé, choisir un contact puis envoyer des messages éphémères.

Ceux-ci s’auto-détruisent systématiquement dès lors que l’utilisateur quitte la fenêtre de la conversation. Ce mode de fonctionnement est inédit, mais il est sans doute amené à évoluer tout au long du développement de la fonctionnalité. Instagram a confirmé dans un tweet qu’il travaillait bien sur cette nouvelle option sans apporter de détail sur la manière dont elle fonctionnera à terme.

« Nous explorons toujours de nouvelles possibilités pour améliorer votre expérience de messagerie. Cette fonctionnalité est encore au début du développement. Les tests en externe n’ont pas démarré! » explique le réseau social. Il faudra encore patienter quelques mois pour assister au lancement d’un test sélectif comme Instagram le fait d’habitude avant un dépliement de la fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

We’re always exploring new features to improve your messaging experience. This feature is still in early development and not testing externally just yet!

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 19, 2020