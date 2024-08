Snap lance la cinquième génération de ses lunettes AR, mais il n’y en aura pas pour tous

Snap, l’entreprise derrière Snapchat, va bientôt dévoiler une nouvelle génération de lunettes de réalité augmentée. Ces nouvelles Spectacles promettent des avancées significatives, mais elles ne seront pas disponibles pour tous.

Depuis plusieurs années, Snap cherche à se démarquer avec des produits innovants, en particulier dans le domaine de la réalité augmentée. La société a déjà tenté d'introduire des lunettes connectées, avec un succès limité. Malgré cela, l’entreprise derrière Snapchat persiste dans cette voie en espérant faire évoluer sa technologie. En septembre prochain, lors de son sommet des partenaires, elle présentera la cinquième version de ses lunettes Spectacles, un produit conçu pour intégrer la réalité augmentée dans le quotidien de ses utilisateurs.

Les informations actuelles laissent entendre que ces nouvelles Spectacles offriront un champ de vision plus large et une meilleure autonomie de batterie par rapport aux versions précédentes. Cependant, malgré ces améliorations, ces lunettes ne seront malheureusement pas commercialisées pour le grand public. Leur coût de fabrication élevé a poussé Snap à limiter leur distribution à une poignée de développeurs et de créateurs de contenu. Ce choix stratégique permet à l'entreprise de tester cette technologie en conditions réelles tout en recueillant des retours précieux pour les futures versions qui seront certainement plus abordables.

Seuls les développeurs et créateurs choisis testeront les nouvelles lunettes AR de Snap

Snap prévoit de produire seulement 10 000 exemplaires de ces nouvelles Spectacles. Comme pour les modèles précédents, l’objectif est de permettre à des créateurs de contenu et à des développeurs de repousser les limites de la réalité augmentée. Ces lunettes, bien qu’innovantes, ne sont donc pas encore prêtes pour une adoption massive, ce qui pourrait décevoir les utilisateurs avides de nouvelles technologies. Néanmoins, ceux qui auront la chance de les essayer pourront explorer des fonctionnalités avancées et découvrir de nouvelles façons d’interagir avec ce mélange de monde réel et virtuel.

Mais bien que ces lunettes soient pour l’instant réservées à une minorité, Snap continue de croire fermement au potentiel de la réalité augmentée. L’entreprise espère qu’en perfectionnant cette technologie, elle pourra un jour la rendre accessible à un public plus large. Pour l’instant, les Spectacles restent un produit de niche, destiné principalement aux créateurs travaillant en étroite collaboration avec la société. Toutefois, les efforts continus de l’entreprise montrent sa détermination à transformer cette vision futuriste en réalité pour tous.

