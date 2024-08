Microsoft s’allie avec Samsung pour développer un rival du casque Apple Vision Pro

Microsoft veut commercialiser son concurrent à l'Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte serait équipé d'écrans micro-OLED Samsung et viserait un usage de divertissement plutôt que professionnel.

L'Apple Vision Pro pourrait bientôt voir débarquer sur le marché un concurrent signé Microsoft. Si le casque de réalité mixte de la marque à la pomme n'est pas un succès commercial, il pourrait contribuer à démocratiser une technologie qui a encore du mal à s'imposer comme indispensable ou même utile dans l'esprit des utilisateurs.

Selon les informations du média sud-coréen The Elec, Samsung Display va fournir les écrans de ce futur produit. Microsoft aurait commandé plusieurs centaines de milliers de dalles micro-OLED, aussi connues sous le nom OLEDoS (OLED sur Silicium). Ce type d'affichage permet une intégration plus simple dans un appareil tel qu'un casque et de bénéficier de pixels plus petits. L'Apple Vision Pro est muni d'écrans micro-OLED fabriqués par Sony, qui les utilise aussi dans certains modèles d'appareils photo.

Un casque MR Microsoft avec écrans Samsung, un casque MR Samsung avec écrans Sony ?

D'après une source citée par la publication, ce casque mêlant à la fois réalité virtuelle et réalité augmentée se concentrera sur le visionnage de vidéos et de films ainsi que sur le jeu. Microsoft n'a pour l'instant aucune ambition de créer des expériences de métaverse. Ce dernier a d'ailleurs pris sérieusement du plomb dans l'aile ces derniers temps. Même Meta, qui s'était renommé ainsi pensant qu'il s'agissait du futur de la tech, a diminué ses investissements dans le métaverse pour se concentrer sur l'intelligence artificielle.

Le développement des dalles micro-OLED est un travail conjoint entre Samsung Display et Samsung System LSI, la branche semi-conducteurs du groupe. Cette dernière est chargée de la conception du substrat de silicium nécessaire au bon fonctionnement du composant. La division de fonderie intervient quant à elle pour la production des plaquettes semi-conductrices. Samsung Display doit ensuite procéder à l'assemblage de toutes les pièces.

Le casque de réalité mixte de Microsoft n'est pas attendu avant l'année prochaine “au plus tôt”. Une sortie dès 2025 semble optimiste. Autre information, Samsung pourrait aussi lancer le développement de son propre casque MR. Mais il pourrait recourir à des écrans micro-OLED de Sony plutôt qu'aux siens, pour des raisons de qualité, de prix ou de capacité de production.

