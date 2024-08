Ce fauteuil vous plonge dans la réalité virtuelle tout en vous évitant d’avoir le mal de mer

Le Roto VR Explorer est un nouveau fauteuil conçu pour améliorer l’immersion en réalité virtuelle. Ce dernier a pour objectif de réduire les sensations désagréables souvent associées à cette technologie.

Les casques de réalité virtuelle (VR) se multiplient et offrent des fonctionnalités toujours plus avancées. Depuis la sortie du très attendu Apple Vision Pro en juin 2023, la VR connaît un regain d'intérêt. Ce casque d'Apple, qui a fait sensation, a repoussé les limites de l'immersion. Dans ce contexte, le fauteuil Roto VR Explorer arrive avec une promesse intéressante : améliorer le confort des utilisateurs tout en minimisant les sensations de nausée, un problème fréquent chez de nombreux utilisateurs.

Le Roto VR Explorer ressemble à un fauteuil de bureau classique, mais il est équipé d’une base motorisée qui lui permet de tourner à une vitesse pouvant atteindre 21 tours par minute. Ce mouvement est synchronisé avec celui de la tête de l'utilisateur grâce à un capteur intégré afin de rendre les déplacements en VR plus naturels et moins désorientants. Contrairement à d’autres solutions plus encombrantes comme les tapis de marche pour VR, ce fauteuil offre une alternative bien plus compacte et adaptée à un usage domestique.

Le Roto VR Explorer réduit les nausées en VR grâce à des mouvements synchronisés

En plus de sa capacité à tourner en synchronisation avec les mouvements de tête de l'utilisateur, le Roto VR Explorer est équipé d'un système de retour haptique. Ce dispositif permet au fauteuil de vibrer en fonction des sons et des actions dans la réalité virtuelle, ajoutant ainsi une dimension physique aux jeux et applications VR. Par exemple, lorsque vous ressentez une explosion ou un impact dans le jeu, le fauteuil émettra des vibrations correspondantes. Cela renforce la sensation d'immersion et rend l'expérience encore plus réaliste.

Le Roto VR Explorer est actuellement disponible en précommande pour 799 £ soit environ 930 €. Les premières livraisons sont attendues pour le mois d’octobre 2024. Bien que l'expédition soit gratuite au Royaume-Uni et aux États-Unis, les utilisateurs français doivent vérifier les options de livraison et les frais supplémentaires directement sur le site officiel du fabricant. Avec un prix plus abordable que ses prédécesseurs, ce fauteuil pourrait bien séduire les passionnés de VR à la recherche de confort et d'immersion.