SmartThing : l’application de Samsung sur iOS est désormais compatible avec Matter

Samsung a mis à jour SmartThings, son application de maison intelligente sur iOS, avec la prise en charge du protocole Matter pour aider à étendre l’interopérabilité entre les différents écosystèmes d’appareils.

Après le lancement de Matter Easy Pair par Samsung au début de l’année, le géant coréen vient désormais de faire un pas de plus dans l’ère de l’interopérabilité en mettant à jour son application SmartThings sur iOS. Désormais, celle-ci est compatible avec le nouveau protocole Matter.

Pour rappel, Matter est une norme qui permet aux consommateurs de personnaliser et de créer plus facilement leur propre réseau domestique intelligent sans avoir à se soucier de savoir quel gadget fonctionne avec quel autre. Elle est donc destinée à simplifier l'installation et la configuration des appareils connectés, et à s’assurer de leur interopérabilité. Matter va contribuer à ce que tous les appareils intelligents puissent efficacement communiquer entre eux.

SmartThing devient encore plus pratique sur iOS

Alors que l’application SmartThing de Samsung sur Android avait déjà reçu la prise en charge de Matter, la norme arrive enfin sur iOS. Grâce à la mise à jour de l'application, qui porte le numéro 1.9.94, les appareils domestiques intelligents compatibles avec Matter et connectés à un hub SmartThings peuvent être contrôlés à l'aide d'un iPhone, d'un iPad ou d'une Apple Watch.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec SmartThings, il s'agit d'une plateforme de maison intelligente qui est une filiale de Samsung, et qui s'apparente à HomeKit d'Apple. Samsung a présenté ses produits certifiés Matter au CES de cette année, avec la SmartThings Station, un hub pour maison intelligente et un port de charge qui permet de contrôler et de charger les appareils de la maison.

Après l'intégration avec le service Samsung, il semble que tous vos appareils seront également immédiatement visibles par les assistants. Vous pourrez donc contrôler vos lumières à la fois avec Google Assistant et Alexa, sans avoir à faire quoi que ce soit au préalable.

Malheureusement, tous les iPhone d’Apple n’auront pas droit à la fonctionnalité. Pour contrôler des appareils sur le protocole Matter, un iPhone doit exécuter iOS 16.2 ou une version plus récente, c’est-à-dire que les iPhone 7, l’iPhone SE de première génération et les modèles plus anciens ne sont pas compatibles.