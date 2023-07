Les ventes de smartphones se portent très mal, sauf pour le segment premium

Selon l’institut Counterpoint Research, les ventes mondiales de smartphones ne cessent de décliner d’un mois à l’autre. Le constat est valable pour toutes les compagnies, à l’exception d’une.

Counterpoint Research a publié un rapport sur les ventes mondiales de smartphones, et le constat est sombre : les téléphones mobiles se vendent mal. Cela fait déjà huit trimestres que le marché est engagé dans une spirale descendante. Au deuxième trimestre 2023 donc, les ventes de smartphones ont baissé de 1 % en glissement mensuel, de 5 % en glissement trimestriel, et de 8 % d’une année sur l’autre. Sur un marché mondial en baisse constante, seuls l’Amérique latine, le Japon et la Chine ont connu une croissance positive. À l’inverse, les ventes dans les pays occidentaux, aux États-Unis et au Japon continuent de baisser.

Si le deuxième trimestre 2023 fut mauvais pour tous les constructeurs sans exception, certains s’en sortent mieux que les autres, trouvant même le moyen de gagner des parts de marché. Ainsi, Samsung se maintient au sommet du podium grâce aux Galaxy A, ses smartphones de milieu de gamme, avec 22 % de parts de marché. Apple reste le deuxième plus gros vendeur au monde et cumule 17 % de parts de marché.

Seuls les smartphones premiums se vendent de mieux en mieux

Pour les marques chinoises en revanche, rien ne va plus. Si Xiaomi reste sur la troisième marche du podium, ses ventes ont connu une baisse drastique dans son propre pays, la Chine, mais aussi sur son deuxième plus gros marché, l’Inde. Pour Counterpoint, « le marché mondial des smartphones a largement dépassé sa phase de croissance rapide, avec l’allongement des cycles de remplacement des consommateurs […] et l’émergence d’un marché du reconditionnement plus mature pour les smartphones, en particulier pour le segment d’entrée à milieu de gamme, qui représente le volume plus important ».

Dans ce marasme économique, le segment des smartphones premiums est le seul à connaître la croissance, malgré un faible volume de ventes. Cette tendance profite à Apple, grâce à des « consommateurs d’âge mûr qui sont prêts à payer plus cher pour une expérience supérieure ».

Source : Counterpoint Research