La Fnac et Darty cassent le prix du Samsung Galaxy A51

Vous avez l’intention d’acheter prochainement le Galaxy A51 ? Profitez de ce bon plan téléphonie à la Fnac et chez Darty. Les deux sites marchands cassent le prix du smartphone du constructeur Samsung. Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY A51 À LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY A51 CHEZ DARTY

On vous donne donc rendez-vous Ă la Fnac et chez Darty pour acquĂ©rir en promotion le joli Samsung Galaxy A51. PrĂ©sentĂ© en mĂŞme temps que le A71 Ă la fin de l’annĂ©e 2019 et commercialisĂ© Ă 379 euros Ă sa sortie, le tĂ©lĂ©phone voit son prix baisser Ă 299 euros ; ce qui fait 80 euros d’Ă©conomies rĂ©alisĂ©es.

À titre d’information et en cette période de confinement, les frais de port sont offerts si la livraison à domicile est choisie pour toute commande du produit chez les deux marchands français.

À propos des caractéristiques de l’appareil, le Samsung Galaxy A51 est équipé d’un processeur Exynos 9611, d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), du système d’exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2), de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible via microSDHC jusqu’à 512 Go) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide. Pour en savoir davantage sur le produit (notamment sur la partie photo), n’hésitez pas à faire un tour sur notre article consacré au test du Galaxy A51.