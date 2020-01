Où acheter le Samsung Galaxy A51 pas cher : les meilleurs prix en 2020

Le Samsung Galaxy A51 est disponible en France. La majorité des enseignes telles que Amazon, Boulanger, Darty / Fnac proposent le smartphone, digne successeur du Samsung Galaxy A50. Si ce smartphone vous fait de l’œil et que vous souhaitez l’acquérir au meilleur prix, vous êtes au bon endroit !

💰Les meilleurs prix pour acheter un Samsung Galaxy A51 moins cher

S’il est à la base commercialisé pour 379 euros, c’est du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount que l’on peut se procurer le Samsung Galaxy A51 au meilleur prix. Il est disponible à 369 €, soit une remise de 10 €. Chez les autres commerçants, il est affiché à 379 €. Nous mettrons régulièrement cette liste à jour afin que vous puissiez vous le procurer au meilleur prix.

📱Le Samsung Galaxy A51 en quelques mots

Le Samsung Galaxy A51 est équipé d’un SoC Exynos 9611 qui est épaulé par 4/6 Go de RAM et un stockage interne de 64 ou 128 Go. Il dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et sera lancé sous Android 10 avec One UI 2.0, soit bien avant le Galaxy S11. Sa batterie est d’une capacité de 4000 mAh. Sa fiche technique détaillée :

Écran : 6,5 pouces (Super AMOLED), Full HD+,

: 6,5 pouces (Super AMOLED), Full HD+, SoC : SoC Exynos 9611

: SoC Exynos 9611 RAM : 4 ou 6 Go

: 4 ou 6 Go Stockage : 64 ou 128 Go

: 64 ou 128 Go Appareil photo : quadruple capteurs – 48 mégapixels, 12 mégapixels (ultra grand-angle), 5 mégapixels (macro) et 5 mégapixels (TOF)

: quadruple capteurs – 48 mégapixels, 12 mégapixels (ultra grand-angle), 5 mégapixels (macro) et 5 mégapixels (TOF) Capteur selfie : 32 mégapixels

: 32 mégapixels Batterie : 4000 mAh (recharge rapide de 15 W)

: 4000 mAh (recharge rapide de 15 W) Connectique : USB Type-C, prise Jack 3,5 mm

: USB Type-C, prise Jack 3,5 mm Connectivité : NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac)

🤔Quelles sont les différences entre le Samsung Galaxy A50 et A51 ?

Comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy A50, le Galaxy A51 est un smartphone polyvalent proposant un excellent rapport qualité prix. Si le Samsung Galaxy A50 avait une caméra frontale dissimulée dans une « goûte d’eau », le Galaxy A51 partage la même apparence avec un nouvel écran poinçonné similaire à celui du Galaxy Note 10.

Coté hardware, le Galaxy A51 est équipé Soc Samsung Exynos 9611 (contre Exynos 9610 pour le A50), et 4 Go de mémoire RAM. Son écran 6.5 pouces Super AMOLED de définition Full HD+ est légèrement plus grand que celui du A50 (6.4 pouces) et son format évolue puisqu’on est dorénavant sur du 20:9 au lieu de 19,5:9.

Si le Galaxy A50 embarquait un triple capteur photo, on retrouve sur le A51 un quadruple capteur photo. Le mode portrait ainsi que l’utra grand angle sont toujours de la partie, avec l’ajout d’un capteur dédié à la macrophotographie. Autre évolution concernant la caméra frontale qui est équipée d’un capteur de 32 mégapixels contre 25 mégapixels sur le modèle sorti en 2019.