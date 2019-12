Où acheter le Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro pas cher : les meilleures offres

Envie d’acheter le smartphone Xiaomi Mi Note 10 ou le Mi Note 10 Pro au prix le plus bas ? Ici, nous avons regroupé ici les meilleures offres afin que vous puissiez vous procurer l’un de ces 2 smartphones au meilleur prix.

💰Quels marchands proposent le Xiaomi Mi Note 10 et Note 10 Pro au meilleur prix ?

Pour l’heure, seul le Xiaomi Mi Note 10 est disponible sur plusieurs sites de marchands français tels que Boulanger, Cdiscount Darty ou bien encore Rue du Commerce. Le smartphone est proposé à un prix de 549 €. Cela dit, une offre de remboursement de 50 € permet de l’avoir pour 499 €, une ODR valable pour un achat du 18 novembre au 31 décembre 2019.

Petit bonus supplémentaire, ceux qui achètent le smartphone avant le 31 décembre 2019 se verront offrir le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4. Plus d’information, consultez ici les conditions générales de cette offre. A savoir : les prix affichés ci-dessous ne tiennent pas compte de l’ODR.

Le Xiaomi Mi note 10 est disponible également via l’import en passant par le site Gearbest qui le propose à 451.50 euros avec le code promo GBMINOTE10. Si d’autres offres apparaissent, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article pour vous proposer le meilleur prix.

📱Ce qu’il faut connaitre sur le Xiaomi Mi Note 10 avant de l’acheter

Disponible depuis le 6 novembre 2019 en France, le Xiaomi Mi Note 10 est le premier smartphone embarquant un capteur photo de 108 MP. Il dispose de nombreux atouts avec par exemple un lecteur d'empreinte sous l’écran. Concernant ce dernier, il intègre la technologie AMOLED et a une diagonale de 6,47 pouces avec bords incurvés ultra fins sur les côtés (2 mm sur les côtés et le front, 3 mm pour le menton.). On retrouve un logement centré sur la façade avant type goutte d’eau pour la caméra frontale.

La partie hardware est soutenue par un Soc milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 730G (gravé en 8nm), un dérivé « gaming » de la 730. Pour ce qui est de la RAM, le Mi Note 10 est livré avec 6 Go (LPDDR4x) qui lui assure une excellente gestion du multitâche alors que les 128 Go de stockage UFS 2.1 raviront les plus gros consommateurs de contenus. La partie graphique est assurée par une puce Adreno 618 qui permet de faire tourner sans problèmes des jeux comme PUBG Mobile, Asphalt 9 et Call of Duty Mobile avec les configurations graphiques maximales.

Le Mi Note 10 tourne sous MIUI 11.0.3 basé sur Android 9 Pie. Le smartphone peut se targuer de proposer la recharge rapide via son chargeur de 30 W fournit, lui permettant ainsi de recharger 50% de batterie de 5260 mAh en une trentaine de minutes. La partie photo est le principal atout de ce smartphone qui propose pas moins de 5 capteurs se déclinant de la sorte : un capteur Ultra haute résolution, un téléobjectif 2x, un téléobjectif 5x un Ultra grand-angle et enfin un capteur macro.

🤔Quelles sont les différences entre le Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro ?

Du point de vue esthétique, le Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro sont identiques. Les principales différences se situent au niveau hardware. La variante Pro propose 8 Go de RAM contre 6 Go de RAM pour la variante standard et 256 Go de mémoire de stockage interne contre 128 Go. Coté photo, on relève une seule différence : le Xiaomi Mi Note 10 Pro dispose de 8 lentilles au lieu de 7 sur la variante simple. Ce qui laisse présager une légère améliorations des clichés.