À la recherche d'un smartphone 5G à moins de 200 euros ? Si c'est le cas, il faut savoir qu'Orange effectue une vente flash sur le Motorola Edge 40 Neo. L'opérateur le propose en effet à 199 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mercredi 21 août 2024, Orange effectue une remise immédiate de 200 euros sur l'achat d'un smartphone Motorola. Disponible dans un coloris noir, le Motorola Edge 40 Neo est vendu par l'opérateur téléphonique à 199 euros au lieu de 399 euros au cours d'une vente flash. La réduction est effectuée automatiquement, il n'y a pas de coupon à saisir ni d'offre de remboursement à remplir.

La version allégée du Edge 40 est considérée comme le concurrent direct du Samsung Galaxy A54. Le Motorola Edge 40 Neo est un smartphone de milieu de gamme qui est équipé d'un écran incurvé pOLED Full HD+ de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. On retrouve également une mémoire vive de 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, un processeur Mediatek Dimensity 7030, une batterie 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 68 watts, et le système d'exploitation mobile Android.

Pour les amateurs de photographies, sachez que la partie APN est composée d'un capteur principal de 50 MP (avec stabilisateur optique), d'un capteur secondaire de 13 MP (pour les panoramas, les portraits et les macros) et d'un capteur selfie de 32 MP en façade. Pour terminer, la connectivité est constituée de la norme Wi-Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du NFC, du GPS, de l'USB Type-C et d'une prise jack.