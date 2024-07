Le Magic 6 Pro est en forte promotion sur le store officiel Honor. Pendant plusieurs semaines, vous pouvez faire une économie globale de 500 euros sur l'achat du smartphone de la marque chinoise.

Au lendemain du coup de sifflet final des soldes d'été 2024, la boutique en ligne officielle Honor a décidé de jouer les prolongations en proposant le Magic 6 Pro à prix très réduit. Jusqu'au 15 août prochain, le smartphone compatible avec la 5G et disponible en deux coloris au choix est au prix de revient de 799,90 euros au lieu de 1290,90 euros. La réduction de 500 euros se fait grâce à une remise immédiate de 300 euros et par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 200 euros (voir conditions). Et en plus de la promotion, la marque offre un accessoire d'une valeur de 59,90 euros.

Officialisé en marge du Mobile World Congress 2024, le Magic 6 Pro de la marque Honor est considéré comme un smartphone haut de gamme. Le successeur du Magic 5 Pro embarque un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, une résolution à 453 ppp et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le smartphone de la marque asiatique dispose également du processeur Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, du système d'exploitation mobile MagicOS 8.0 basé sur Android 14 et d'une batterie de 5600 mAh compatible avec la charge rapide.

Concernant la partie APN du téléphone, celle-ci est composée d'un capteur principal de 50 MP, d'un capteur ultra large de 50 MP, d'un capteur téléobjectif périscope de 180 MP et d'une caméra frontale de 50 MP. Pour terminer, la connectivité du smartphone est essentiellement composée d'un port USB Type-C, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la norme Wi-Fi 7 et du GPS. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez à jeter un oeil à notre article dédié au test du Honor Magic 6 Pro.