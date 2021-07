Redmi 9C pas cher : le modèle 64 Go du smartphone de Xiaomi passe sous les 100 €

La fin des soldes d'été 2021 arrive très bientôt et il est encore possible de faire de bonnes affaires sur l'achat d'un smartphone Xiaomi pas cher. Actuellement, Cdiscount propose le modèle 64 Go du Redmi 9C sous les 100 euros avec un code promotionnel. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

C'est certainement dans le cadre d'une offre à durée très limitée que Cdiscount permet à ses membres d'acquérir le Redmi 9C à prix réduit.

Disponible dans sa version 64 Go, le smartphone de la marque Xiaomi proposé dans un coloris gris ou bleu est vendu à 109,90 euros. Mais en ce moment, le prix du téléphone peut atteindre les 99,90 euros grâce au code 10EUROS qui, comme son nom l'indique, donne droit à 10 euros de réduction. Le coupon doit être saisi durant l'étape de la commande.

Compatible 4G et débloqué tous opérateurs, le Xiaomi Redmi 9C est un téléphone équipé d'un écran Dot Drop de 6,53 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Helio G25 et d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Pour la photo/vidéo, on retrouve une double caméra arrière de 13 + 2 MP et une caméra frontale de 5 MP.