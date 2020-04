Skype permet de changer l’arrière-plan pendant un appel vidéo, comme Zoom

Skype permet désormais de modifier l’arrière-plan lors d’un appel vidéo sur Windows, macOS et Linux. Bien décidé à contrecarrer Zoom, Microsoft permet en effet aux utilisateurs, et aux télétravailleurs, de placer n’importe quelle image en fond afin de cacher le désordre de votre bureau. On vous explique comment faire.

Microsoft vient de déployer la mise à jour 8.59.0.77 de Skype sur Windows, Mac et Linux. Avec cette nouvelle version du firmware, Skype continue de s’attaquer à Zoom, son nouveau concurrent. Le service de visioconférence ne se contente plus de flouter votre arrière plan mais propose de la changer contre n’importe quel image de votre choix.

Comment changer l’arrière-plan pendant un appel vidéo sur Skype ?

Sur son site web, Microsoft précise que certains ordinateurs ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité. « Le processeur de votre ordinateur doit prendre en charge les extensions vectorielles avancées 2 » explique Microsoft. Enfin, on notera que la version de Windows 10 qui est disponible sur le Microsoft Store ne comprend pas cette option. Quoi qu’il en soit, voici comment modifier l’arrière-plan lors d’un appel vidéo Skype :

Lancez un appel vidéo sur Skype

Cliquez sur la section Plus en bas à droite de l’interface

en bas à droite de l’interface Sélectionnez Choisissez l’effet d’arrière-plan

Appuyez sur Ajouter pour ajouter une image présente sur votre ordinateur

pour ajouter une image présente sur votre ordinateur Choisissez l’image que vous voulez :elle apparaîtra à la place de votre arrière plan actuel

Cette nouvelle version de Skype permet aussi de modifier votre arrière-plan automatiquement pour tous les appels vidéo. Pour ça, il suffit de cliquer sur votre photo de profil (en haut à gauche de l’interface Skype) et de vous rendre dans les Paramètres puis dans l’onglet Audio & Vidéo. Sélectionnez l’image d’arrière-plan que vous désirez. Elle apparaîtra automatiquement pour tous vos appels. Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité de Skype ? Allez-vous abandonner Zoom ? On attend votre avis dans les commentaires.