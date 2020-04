Microsoft Office : la mise à jour d’avril 2020 contient un gros bug, voici comment le résoudre

Comme chaque deuxième mardi du mois, Microsoft vient de déployer son Patch Tuesday, un ensemble de correctifs destinés aux différentes éditions de Windows encore supportées, ainsi qu’à la suite Office. En revanche, une défaillance affecte le Patch Tuesday d’avril au sein de la suite Microsoft Office, laquelle rassemble les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Voici comment en venir à bout si votre PC en est victime.

Microsoft vient à peine de déployer le Patch Tuesday d’avril, qui a permis de corriger 4 failles critiques au sein de Windows 10. Mais voilà que l’entreprise de Redmond a aussi découvert un problème, qui concerne non pas Windows 10, mais l’ensemble des logiciels qui composent les suites Office 365, Office 2016, Office 2013 et Office 2010.Car toutes ces éditions ont elles aussi bénéficié du Patch Tuesday d’avril 2020. Si vous utilisez Word, Excel, Outloook, Access, PowerPoint, vous êtes peut-être concerné.

Toutes les versions d’Office sont concernées par le bug VBA

Sur sa page de support, Microsoft détaille le problème en ces termes : « lorsque vous installez l’une des mises à jour de sécurité Microsoft Office répertoriées dans Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2020-0760, vous remarquez peut-être que certains types de références Visual Basic for Applications (VBA) sont bloqués et vous recevez un message d’erreur. »

Son concernés les fichiers ayant pour extension OLB, TLB, DLL, EXE et OCX. Microsoft ajoute que ces fichiers peuvent être bloqués s’ils se trouvent sur des serveurs Internet ou intranet, ou s’ils sont téléchargés depuis Internet. Un message « Can’t find project or library » s’affiche et il est donc impossible d’utiliser correctement les logiciels de la suite Office.

Comment résoudre les problèmes d’Office suite à la mise à jour d’avril 2020

En attendant qu’un correctif soit déployé, Microsoft livre une solution temporaire. L’éditeur de Redmond recommande de bloquer les bibliothèques d’objets VBA Internet. Pour cela, procédez comme suit :

entrez les termes stratégie de groupe dans le champ de recherche de Windows 10

dans le champ de recherche de Windows 10 Lancez l’éditeur de stratégie de groupe locale.

Dans la section Configuration utilisateur , cliquez sur Modèles d’administration , puis sur Microsoft Office 2016 (ou Tous les paramètres ) et enfin sur Paramètres de sécurité .

, cliquez sur , puis sur (ou ) et enfin sur . Là vous devez activer les références VBA provenant d’un emplacement non fiable.

Aucun redémarrage n’est théoriquement nécessaire, les changements étant appliqués immédiatement.

A lire aussi : Comment installer gratuitement la suite Office sur Windows 10