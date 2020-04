Skype s’attaque à Zoom : plus besoin de compte pour passer des appels

Skype déclare la guerre à son rival Zoom. L’application de visioconférence de Microsoft permet désormais de passer des appels avec plusieurs participants sans devoir créer de compte ou installer de logiciel sur son ordinateur.

Ce 3 avril 2020, Microsoft a finalement décidé de mettre en avant Skype Meet Now, une fonction disponible depuis plusieurs mois mais restée inconnue des utilisateurs jusqu’ici. L’outil permet de créer en quelques clics une réunion vidéo et d’y inviter une poignée de participants, sans devoir créer de compte Skype ni installer le programme sur votre PC. La fonction est accessible via les navigateurs web Google Chrome et Microsoft Edge.

Comme fonctionne Skype Meet Now ?

Disponible à cette adresse, Skype Meet Now permet en fait aux internautes de générer un lien unique afin d’inviter des amis ou des collègues à un appel vidéo de groupe. N’importe qui peut accéder à la réunion, « même si votre interlocuteur n’est pas sur Skype » précise Microsoft. « Le lien de votre réunion n’expire pas et peut être utilisé à tout moment » rassure la firme. Skype Meet Now permet aussi d’enregistrer votre réunion, afin d’y revenir ultérieurement pour récupérer une information oubliée. « Nous conservons votre enregistrement pendant 30 jours » met en garde Microsoft. Toutes les options du service sont gratuites.

En mettant en avant cette fonction méconnue, Microsoft cherche à surtout séduire les travailleurs confinés à domicile. Jusqu’ici, c’est l’application Zoom qui s’est imposée comme le service d’appels vidéo le plus populaire du confinement contre le coronavirus. Développé par une start-up américaine, le service compte désormais 200 millions d’utilisateurs dans le monde. Zoom se distingue notamment par sa grande facilité d’utilisation. Il est ainsi possible de créer une réunion vidéo avec plus de 100 participants en quelques clics.

Malheureusement, Zoom a récemment été victime d'une grave faille de sécurité. La brèche a laissé des milliers de vidéos privées enregistrées sur Zoom être partagées sur la toile. 15 000 conversations privées Zoom ont ainsi été publiées par des pirates. Avec son « nouveau » service, Skype va-t-il récupérer les utilisateurs de Zoom inquiets pour le respect de leur vie privée ?