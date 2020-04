Attention, roulement de tambour : le double espace est finalement signalé comme une faute par le logiciel Microsoft Word. Un petit changement qui découle d’une grande décision pour son éditeur Microsoft et qui a agité le web durant des années.



La lutte a été âpre et acharnée, et elle a eu lieu durant des années : jusqu’alors, le traitement de texte Word de Microsoft n’a jamais considéré un double espace après un point comme une erreur. De quoi faire bondir les puristes, qui n’y voyaient là aucune justification. Pourquoi mettre deux espaces après un point, alors qu’un seul suffit amplement ?

Un double espace qui remonte à l’époque des machines à écrire

Bonne nouvelle pour les puristes, donc dans la dernière mise à jour de Microsoft Word, le problème est réglé. Le fait de placer deux espaces après un point est finalement signalé par le correcteur intégré au logiciel. En revanche, pour celles et ceux qui considèrent qu’il n’y a là aucune erreur, il est possible de régler le logiciel de manière à ce que celle-ci ne soit pas signalée.

Si l’introduction d’un double espace n’est pas vraiment justifiée dans un traitement de texte, elle s’explique en revanche sur une machine à écrire. Les caractères les plus étroits, tels le « i, le « l » et le « . » prennent autant de place que des plus emphatiques comme le « m ». Et puisque les machines à écrire utilisent des polices à espacement fixe, il a toujours été nécessaire de montrer qu’une phrase est bel et bien terminée après un point, peu importe la lettre par laquelle elle s’achève ou débute. En revanche, sur un traitement de texte comme Word, qui utilise des polices proportionnelles, ce double espace n’a pas lieu d’être.

Le déploiement de cette nouvelle « fonctionnalité » est actuellement en phase de test. Microsoft devrait la déployer très prochainement au niveau mondial. À l’heure actuelle, sur nos différentes machines de la rédaction, elle n’est toujours pas prise en charge.

