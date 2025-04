Rachat de Google Chrome : ne paniquez pas, mais Yahoo se dit très intéressé

Google pourrait devoir se séparer de Chrome. Et, twist que l'on n'avait pas vu venir, Yahoo semble être l'un des candidats les plus sérieux au rachat.

Le Département de la Justice des États-Unis a pour intention de démanteler Google pour contester son hégémonie dans l'industrie du numérique et favoriser un environnement concurrentiel. L'option qui est actuellement sur la table est de forcer l'entreprise à se séparer de Chrome, son navigateur web. En cas d'échec, le plan B est d'obliger Google à vendre son activité liée à Android.

Mais pour l'instant, c'est bien l'avenir de Chrome qui est au centre de l'attention. Et les prétendants à l'acquisition du navigateur ne manquent pas, tant s'en faut. OpenAI s'est déjà dit séduit par l'idée d'un rachat de Chrome, mais cet acteur récent du marché va devoir composer avec l'intérêt d'un historique du secteur : Yahoo.

Yahoo, OpenAI et Perplexity surveillent la situation de Chrome

L'information a été partagée lors du quatrième jour du procès initié par le Département de la Justice et visant à mettre fin à la situation de monopole de Google sur la recherche web, rapporte The Verge. Pour Brian Provost, directeur général de Yahoo Search, disposer de son propre navigateur permettrait de pousser son moteur de recherche plus facilement auprès des consommateurs. Il explique que Yahoo est actuellement en discussion avec plusieurs sociétés pour racheter un navigateur, et que Chrome fait donc partie des options.

En parallèle, Yahoo est en train de développer en interne un prototype de navigateur. Une acquisition permettait toutefois de croître bien plus rapidement qu'en partant depuis zéro, surtout s'il s'agit de Chrome. Brian Provost prévoit que la part de marché de Yahoo dans la recherche pourrait passer de 3 % à plus de 10 % en cas d'acquisition de Chrome.

Yahoo estime qu'un tel rachat coûterait des dizaines de milliards de dollars. Le financement serait rendu possible grâce au soutien d'Apollo Global Management, son propriétaire. Celui-ci détient d'ailleurs déjà une marque de navigateur, NetScape, via sa filiale AOL, mais celui-ci n'est plus actif.

Dans le cadre de ce procès, d'autres acteurs importants d'internet ont été interrogés quant à une possible acquisition de Chrome. Perplexity s'est dit intéressé, tandis que DuckDuckGo a fait savoir qu'une telle opération n'était financièrement pas à sa portée.