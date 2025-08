Apple a vendu 3 milliards d’iPhone, mais qu’est-ce que ça vaut par rapport à Android ?

Apple annonce avoir vendu 3 milliards d'iPhone depuis 2007. Un chiffre à mettre en perspective avec celui des smartphones Android.

Apple vient de publier ses résultats financiers pour le dernier trimestre. Lors de la traditionnelle conférence téléphonique qui a suivi, la firme californienne a fait savoir qu'elle avait désormais dépassé la barre symbolique des 3 milliards d'iPhone vendus depuis le lancement du produit en 2007.

On constate une forte accélération des ventes de l'appareil au cours du temps. Il avait fallu 9 ans à Apple pour atteindre son premier milliard d'iPhone vendus. Le second milliard avait été obtenu en une période bien plus courte de 5 ans. Et pour le troisième, il aura fallu attendre seulement quatre ans. Sur les 18 ans d'existence de l'iPhone, l'entreprise a donc vendu deux fois plus d'iPhone sur la deuxième moitié du cycle que durant la première.

Autant d'iPhone vendus dans l'histoire que de smartphones Android actifs aujourd'hui ?

Si ces données sont impressionnantes, elles nous rappellent qu'il y a tout de même bien plus de smartphones Android en circulation que d'iPhone. Nous n'avons pas d'information précise sur les ventes de mobiles Android, la variété de marques et le fait que toutes ne communiquent pas leurs résultats publiquement, ne permettant de faire qu'une estimation à la louche. Mais en 2022, Google avait annoncé que plus de 3 milliards de smartphones Android étaient en activité dans le monde. Plus récemment, nous vous expliquions comment fonctionne le système de détection et d'alerte des tremblements de terre de Google, basé sur environ 2,5 milliards de smartphones Android compatibles.

Sachant qu'il y a bien plus de smartphones Android qui ont été vendus depuis la sortie de l'OS que d'appareils actifs aujourd'hui, il est évident que l'écosystème Android est à l'origine de bien plus de ventes qu'iOS. L'iPhone est un phénomène de société aux États-Unis et certains pays anglophones, mais Android reste roi dans la plupart des régions du monde. En matière de revenus générés, l'histoire est bien sûr différente. Les iPhone sont des produits très coûteux, alors que les fabricants Android écoulent surtout des smartphones à bas prix, notamment dans les pays en voie de développement à forte population, comme la Chine, l'Inde, le Brésil…

Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 94 milliards de dollars US au deuxième trimestre 2025, dont 44 milliards de dollars US proviennent des ventes d'iPhone.

