Google Assistant galère à contrôler vos objets connectés ? Une mise à jour va améliorer la situation

Mis de côté pour faire place à Gemini, Google Assistant ne contrôle plus la maison connectée aussi efficacement qu'auparavant. Une mise à jour est annoncée pour tenter d'améliorer la situation.

Si vous avez constaté que Google Assistant fonctionnait moins bien qu'avant pour contrôler les objets connectés de votre domicile, vous n'êtes pas seul. De nombreux utilisateurs se plaignent d'une dégradation de l'expérience. Certaines fonctionnalités semblent ne plus marcher, ou du moins plus aussi efficacement, engendrant une certaine frustration légitime.

Par l'intermédiaire d'Anish Kattukaran, directeur de la branche Home et Nest, Google reconnaît le problème. “Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour vos récents commentaires concernant la fiabilité de l'Assistant Google sur nos appareils domestiques. Je vous présente mes plus sincères excuses pour ce que vous ressentez”, a-t-il publié sur X (Twitter).

La transition vers Gemini en question

Surtout, le cadre ajoute que ses équipes sont au travail pour résoudre cette situation. “Nous vous entendons parfaitement et nous engageons à corriger le souci, et à offrir une solution durable pour une fiabilité et des performances accrues. Nous travaillons activement à des améliorations majeures depuis un certain temps et vous en dirons davantage à l'automne”, précise-t-il. Une mise à jour n'arrivera donc pas tout de suite, mais on peut espérer un retour à la normale avant la fin de l'année.

Des millions d'utilisateurs comptent sur Google Assistant et les enceintes Home et Nest pour piloter leurs appareils connectés au quotidien. Se rendre compte que ce qui fonctionnait à merveille jusqu'ici commence désormais à nous compliquer la vie pourrait entamer la confiance des consommateurs envers l'écosystème mis en place par la firme.

On ne sait pas avec certitude pourquoi Google Assistant est devenu moins efficace en matière de domotique. L'explication la plus plausible est que Google a redirigé ses ressources vers le développement de Gemini, le nouvel assistant IA qui doit à terme le remplacer. Google Assistant devrait d'ailleurs bientôt disparaître des smartphones au profit de Gemini. Problème, Google a délaissé son Assistant, alors que Gemini n'est pas du tout prêt à prendre la relève. Il progresse vite, et est capable de prouesses dans certains domaines, mais reste limité en fonctions pour la maison connectée. Résultat, nous sommes toujours dépendants de Google Assistant… qui déçoit de plus en plus.