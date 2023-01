SFR prévoit d’arrêter ses réseaux 2G et 3G entre 2026 et 2028

En marge de la signature d’un accord avec Nokia pour la création se son réseau 5G SA, SFR annonce l’arrêt des réseaux 2G et 3G dans les 5 prochaines années. L’arrêt de la 2G est calé en 2026. Et l’arrêt de la 3G aura lieu en 2028. Les fréquences qui seront ainsi libérées seront réallouées à la 4G et la 5G, respectivement. Une décision qui semble étrange quand l’opérateur ne couvre toujours pas entièrement la France en 4G.

Aujourd’hui SFR a annoncé la signature d’un partenariat important avec Nokia. L’opérateur s’appuiera sur l’équipementier télécom finlandais pour créer son cœur de réseau 5G SA (ou Stand Alone), un réseau qui sera uniquement 5G. Ce type de réseau est extrêmement important. Il est homogène. Il est plus fiable. Les débits sont meilleurs. La latence est plus faible. Et le nombre de connexions simultanées est plus important. Bref, c’est le réseau idéal pour l’Internet des Objets Connectés et le « cloud ». Aucune date n’a été annoncée pour la mise en place de ce réseau.

En marge de cette annonce portée sur l’avenir, le communiqué de presse de SFR aborde un sujet qu’il faudra bientôt « conjuguer au passé ». C’est la fermeture des réseaux mobiles d’anciennes générations. Nous parlons notamment des réseaux 2G et 3G. L’opérateur a annoncé le calendrier d’abandon de ces deux réseaux, pourtant encore utilisés quotidiennement par une part non négligeable de la population française qui est privée de réseau 4G (alors 5G, vous pensez bien…).

SFR coupera la 2G en 2026 et la 3G en 2028

SFR abandonnera donc le réseau 2G fin 2026. Soit dans un peu moins de 4 ans. C’est le temps qu’il reste donc à SFR pour couvrir toutes les zones blanches en 4G, comme l’a ordonné le gouvernement il y a pratiquement un an. Et SFR mettra fin à son réseau 3G fin 2028. La 2G aura eu donc une carrière de 35 ans chez SFR. Soit 7 ans de plus que la 3G quand elle sera abandonnée deux ans plus tard.

Cette décision suit celle d’Orange qui a annoncé l’abandon de la 2G en 2025 et de la 3G en 2028. SFR s’est donc calée sur l’opérateur historique, lequel suit simplement l’exemple donné par nos voisins allemands et britanniques. Les fréquences utilisées par SFR pour la 2G et la 3G ne resteront pas inactives bien longtemps. Elles seront réallouées à la 4G et la 5G, respectivement. SFR souhaite améliorer les débits proposés sur ces deux réseaux, notamment à l’heure de la généralisation de la VoLTE (voix sur réseau 4G).

Petit rappel des chiffres de couverture 4G en France par SFR, selon les chiffres de l’ARCEP paru en octobre 2022 : 91 % de la population est très bien couverte et 99 % de la population est « couverte ». 86 % du territoire est bien couvert (contre 97 % en 3G, SFR étant classée première en France) et 13 % du territoire profite d’une couverture « limitée ». Rappelons que SFR et Bouygues Télécom ont signé un accord d’itinérance pour combler plus rapidement leurs zones blanches respectives.