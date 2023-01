4G/5G : Bouygues, Orange, Free et SFR font partie des opérateurs les moins chers au monde

Malgré les récentes augmentations de prix opérées par Bouygues, Orange et SFR, les Français sont en réalité plutôt bien lotis par rapport aux utilisateurs du reste du monde. En effet, l'Hexagone figure dans le TOP 10 des pays où la data est la moins chère.

Face à l'inflation galopante en France, Bouygues, Orange et SFR ont récemment augmenté les prix de leurs offres respectives. La chose avait d'ailleurs été annoncée par Orange en décembre 2022 et certains clients des trois opérateurs ont déjà noté cette hausse de prix sur leur facture mensuelle.

De son côté, Free Mobile a confirmé qu'il n'y aurait aucun changement tarifaire en 2023, malgré “le contexte inflationniste et les lourds investissements” réalisés par la compagnie pour développer son infrastructure 5G. Si les Français peuvent légitiment pester devant ces augmentations, il faut prendre en considération que nous sommes plutôt bien lotis par rapport aux utilisateurs de la grande majorité des pays du monde.

La France s'en sort plutôt bien sur les prix des données mobiles

En effet, le site Cable.co.uk vient de publier une nouvelle étude dédiée au prix de la data dans le monde en 2022. Plus précisément, le média s'est attardé sur le coût d'un gigaoctet de données mobiles dans 233 pays différents. Pour ce faire, le prix moyen par pays a été calculé grâce en analysant pas moins de 5 000 offres.

Grâce à ces informations, Cable.co.uk a pu réaliser une carte interactive du monde. Il suffit de passer la souris sur un pays pour voir son classement parmi les 233 pays mesurés, le prix en dollars du Go le moins cher et le plus onéreux, le nombre de forfaits analysés pou créer la moyenne et le jour où les mesures ont été effectuées.

Un code couleur permet de s'y retrouver rapidement, avec les pays où la data est la moins chère en bleu et à l'inverse, les pays où les données mobiles sont les plus coûteuses en fuchsia. Ainsi et toujours selon les données récoltées par Cable.co, la France figure dans le TOP 10 des pays où la data est la moins chère, à la 7e position pour être précis.

Les cinq premières places sont occupées par :

1er : Israël (0,04 dollars pour 1 Go de data)

2e : Italie (0,12 dollars)

3e : San Marin (0,14 dollars)

4e : les Iles Fidji (0,15 dollars)

5e : l'Inde (0,17 dollars)

Pour en revenir à la France, le prix moyen du Go de données mobiles est fixé à 0,23 dollars. L'offre la plus chère permettra d'obtenir un Go en échange de 49,96 dollars, tandis que la formule la moins onéreuse facture le Go pour seulement 8 centimes. Au total, 53 offres ont été analysés par le média britannique.