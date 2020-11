SFR : 4 forfaits 5G calqués sur Orange font surface, dès 40€/mois

La grille tarifaire des forfaits 5G SFR vient de fuiter au cours du weekend sur Twitter. On découvre quatre formules qui semblent en tout point calquées sur celles de Orange, jusqu'au prix au centime près.

A en croire le leaker Tiino-Z83 qui s'était déjà fait remarquer pour des prédictions exactes autour de nouveautés opérateurs en France, les prix des forfaits 5G SFR ont fuité avant l'heure. Le leaker propose carrément le PDF de la fiche d'information standardisée de chaque offre SFR 5G, que l'opérateur doit donc prochainement officialiser.

Lire également : 5G – Orange, Free, SFR et Bouygues lanceront le réseau en France à partir du 18 novembre 2020

SFR prépare le lancement de quatre forfaits 5G calqués sur Orange

Les quatre formules sont différenciées essentiellement par la quantité d'enveloppe data et sont toutes avec engagement 12 mois. Pour le reste, toutes les formules SFR 5G donnent accès à ces services :

Appels illimités en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers les DOM (limité à 3 heures maximum par appel et 200 destinataires différents par mois)

vers la France métropolitaine et vers les DOM (limité à 3 heures maximum par appel et 200 destinataires différents par mois) Appels illimités depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre vers la France métropolitaine, l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre

vers la France métropolitaine, l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre SMS illimités en France métropolitaine (limite de 200 destinataires chaque mois)

en France métropolitaine (limite de 200 destinataires chaque mois) MMS illimités en France métropolitaine(limite de 200 destinataires chaque mois)

en France métropolitaine(limite de 200 destinataires chaque mois) SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre vers les mobiles de France métropolitaine, de l'Union Européenne, des DOM, de Suisse et d'Andorre

vers les mobiles de France métropolitaine, de l'Union Européenne, des DOM, de Suisse et d'Andorre Enveloppe internet disponible dans les mêmes conditions* en France métropolitaine ou Union Européenne, DOM, Suisse et Andorre

en France métropolitaine ou Union Européenne, DOM, Suisse et Andorre SFR Cloud (100 Go de stockage en ligne)

(100 Go de stockage en ligne) MultiSurf

SFR TV

* A l'exception de l'enveloppe illimitée

Le prix des abonnements SFR ressemble à s'y méprendre à ceux de Orange

Voici ainsi le détail des quatre offres d'abonnement 5G que SFR se prépare à lancer à en croire le “brouillon” des grilles tarifaires en fuite sur le net :

80 Go : 40€ / mois

40€ / mois 100 Go : 50€ / mois

50€ / mois 150 Go : 65€ / mois

65€ / mois Illimité : 95€ / mois

On note que pour le forfait illimité, SFR précise d'emblée dans ses conditions que l'enveloppe data depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, l'Andorre et le Canada n'est en réalité que de “100 Go par mois” avec “facturation du client à 0,004€/Mo (facturation par ko) depuis l'Union Européenne/ DOM et aux tarifs “SFR Voyage-Communiquer depuis l'étranger” depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada”.

Pas de vraie 5G illimitée chez SFR

SFR ne propose donc pas de “vraie 5G illimitée” à l'international. L'opérateur précise également qu'un bridage peut être mis en place en France métropolitaine en cas d'utilisation jugée “abusive” :

“En cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple) de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, et/ou d’usage via un matériel autre qu’un équipement à usage mobile, le client sera notifié par SMS de son usage déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client est informé que le bénéfice de l’internet mobile en illimité lui sera supprimé, et l’accès internet sera limité mensuellement à 100 Go“, explique SFR.

Pour rappel, Orange propose les prix suivants pour ses offres 5G (hors période d'engagement et autres promotions) :

70 Go : 39,99 €/mois

39,99 €/mois 100 Go : 49,99 €/mois

49,99 €/mois 150 Go : 64,99 €/mois

64,99 €/mois Illimité : 95,99 €/mois

On relève que, pour l'heure, et sauf erreur de notre part, Orange ne précise pas de conditions semblables à celles de SFR autour de l'utilisation de l'enveloppe data 5G illimitée depuis l'étranger. Ce qui suggère qu'à y regarder de près, de nombreux clients trouveront l'offre 5G illimitée chez Orange nettement plus séduisante que le forfait équivalent chez SFR.