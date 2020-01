Seat Leon 4 : elle sera la première Seat à bénéficier d’une motorisation hybride rechargeable

Seat, marque du groupe Volkswagen, a présenté le 28 janvier sa nouvelle berline, la Leon 4 qui se décline en motorisation essence, diesel et hybride. Parmi ses particularités, elle sera proposée avant la fin de l’année 2020 avec moteur hybride dont la partie électrique est plug-in, c’est à dire rechargeable à une borne.

Volkswagen s’engage toujours un peu plus vers des motorisations qui dépendent moins des énergies fossiles. Les premiers modèles entièrement électriques sont arrivés dans toutes les marques du groupe, que ce soit chez Audi (e-Tron), Skoda (Citigo IV), Volkswagen (e-Golf, e-Up 2.0) et même Seat (Mii Electric). Et il y en aura pas moins de huit nouvelles dans le courant de l’année 2020. Cependant, comme tous les constructeurs, l’électrique s’étend davantage dans le catalogue de Volkswagen grâce à l’hybride, une motorisation qui offre une transition plus douce.

La preuve en est avec la nouvelle Seat Leon 4 que le groupe a annoncé le 28 janvier. La berline, basée comme toujours sur la Golf (ici la huitième génération), se décline en trois motorisations : essence, diesel (cela pourrait être la dernière dans ce cas) et hybride. Pas de 100 % électrique au programme. Du moins pas pour l’instant dans cette gamme de véhicules, la marque estimant que l’électrique est pertinent dans les trajets urbains quotidiens.

Hybridation de la Leon 4 en deux temps

Dans le cas des moteurs hybrides, la Seat Leon 4, en version classique ou break, profite dans un premier temps d’une hybridation « légère ». Comprenez que le moteur essence recharge le moteur électrique pendant le roulage. Deux puissances sont proposées : 110 chevaux et 150 chevaux (cela correspond aux plus grandes puissances des motorisations essence, respectivement en 3 et 4 cylindres). Et elles sont uniquement disponibles avec une boite automatique.

Dans un second temps (avant la fin de l’année 2020 selon les informations officielles), la Seat Leon 4 sera proposée en version hybride rechargeable (ou « plug-in »). Comprenez que la partie électrique du moteur pourra être rechargée à l’arrêt, dans une station électrique ou sur une borne domestique. La capacité du moteur électrique sera de 13 kWh, pour une autonomie de 60 kilomètres. Encore une fois, l’objectif est d’assurer les trajets quotidiens et non des parcours plus importants.

